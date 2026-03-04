Fiscalía inició investigación a la empresa TGP por fuga de GAS natural y deflagración en Cusco

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la grave fuga de gas natural y posterior deflagración en un ducto de Transportadoras de Gas del Perú (TGP) en Cusco, la Fiscalía anunció que ya investiga a la empresa por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra condiciones de salud y seguridad.

Empresa TGP es investigada por fuga de gas y deflagración

El pasado 1 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, el incidente ocurrió en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del ducto del gas natural de Camisea, operado por TGP en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención.

Pese a que la empresa activó inmediatamente su plan de respuesta de emergencia, cerrando válvulas y aislando el tramo afectado, las consecuencias fueron críticas: la suspensión del transporte de gas natural en su sistema y posterior desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV).

Además, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) resolvió declarar en emergencia el gas por 14 días, del 1 al 14 de marzo, lo que conllevó al racionamiento del suministro. El Ejecutivo está priorizando el gas para uso doméstico, transporte público masivo, como buses, y para el sector industrial.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho), con competencia en materia ambiental, inició investigación preliminar a la empresa Transportadoras de Gas del Perú S. A. (TGP) por los delitos de contaminación ambiental y atentado contra las... pic.twitter.com/Xw3Zh8879m — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 4, 2026

En tanto, el servicio está restringido para taxis, camiones, y vehículos livianos que usan GNV, lo que ha provocado largas colas de autos intentando conseguirlo en los grifos.

Luego de haber iniciado "diligencias urgentes" ante la emergencia, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (Segundo Despacho), con competencia en materia ambiental, anunció el inicio de una investigación preliminar contra la empresa Transportadoras de Gas del Perú S.A.

Los delitos que se le atribuyen son de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

"El despacho fiscal efectúa la constatación en el lugar de los hechos, en el asentamiento rural Saringabeni, y dispuso que se efectúe diligencias urgentes con apoyo de personal policial de la comisaría de Megantoni, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades penales", informaron.

Miles de vehículos a GNV deberán migrar a gasolina

En el segundo día del gas en emergencia en el Perú debido a su desabastecimiento, que generó restricciones de su uso en más de 340 mil vehículos, la Asociación Automotriz del Perú advierte que estos van a verse obligados a usar gasolina.

En diálogo con Exitosa, el gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP, Alberto Morisaki, precisó que, ante la falta de GNV para los vehículos livianos, mototaxis y camiones, los conductores deberían optar por utilizar gasolina.

"Hoy terminó más de 80 dólares el precio del barril, cuando hace una semana, estaba en 70, 73 dólares cada uno. No solamente es que están migrando a la gasolina, sino que van a migrar a una gasolina más cara", aseguró Morisaki.

