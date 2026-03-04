¡Balas en la noche!: Adolescente recibe tres impactos tras atentado contra vivienda en Chancay

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La tranquilidad de la noche se rompió de forma violenta en el distrito de Chancay. Un menor de apenas 15 años terminó gravemente herido luego de que sujetos desconocidos dispararan varias veces contra una vivienda en la asociación de vivienda Señor de los Milagros (Asovisem).

De acuerdo con información oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), el adolescente recibió tres impactos de bala durante el ataque. El hecho ocurrió cuando hombres armados abrieron fuego directamente contra el inmueble, generando pánico entre los vecinos de la zona.

El menor fue auxiliado de inmediato por familiares y personas del lugar, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro de salud cercano. Hasta el momento, sus seres queridos permanecen a la espera de un parte médico que confirme su estado y evolución.

Ataque directo a la vivienda

Según el reporte policial, el atentado estuvo dirigido contra la casa. No se ha confirmado si el menor era el objetivo o si fue alcanzado de manera circunstancial. Lo cierto es que los disparos impactaron tanto en la fachada como en el cuerpo del adolescente.

"Se vienen realizando las diligencias para esclarecer los hechos", señalaron fuentes policiales. Los agentes trabajan en la recopilación de pruebas y en la identificación de los responsables.

Vecinos del sector indicaron que escucharon varias detonaciones en cuestión de segundos. Algunos salieron a ver lo ocurrido, pero los atacantes ya habían huido. El miedo se apoderó del lugar, donde aseguran que no es la primera vez que se registran hechos violentos.

Investigación en marcha

La Policía ha iniciado las investigaciones para determinar el móvil del atentado. Por ahora, no se ha informado sobre detenciones ni sospechosos identificados. Tampoco se ha precisado si el ataque estaría relacionado con amenazas previas o con algún tipo de ajuste de cuentas.

Mientras tanto, la familia del menor vive horas de angustia. El adolescente permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas. Los médicos evalúan su evolución, ya que los tres impactos de bala comprometieron zonas delicadas de su cuerpo.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos de la asociación, quienes piden mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la violencia. "Tenemos miedo, aquí hay niños y familias", comentó una residente de la zona.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han pedido a la población colaborar con información que ayude a identificar a los responsables de este atentado que dejó a un menor luchando por su vida.