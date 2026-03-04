RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Mucha atención

Gas natural se priorizará para uso doméstico y transporte público, indica premier Denisse Miralles

La premier Denisse Miralles informó que el gas natural será priorizado para el uso doméstico y transporte masivo. Además, indicó que la empresa TGP llegó a la zona del incidente y que esto servirá para atender la emergencia.

Premier anuncia que gas natural se priorizará para uso doméstico y transporte pú
Premier anuncia que gas natural se priorizará para uso doméstico y transporte pú (Andina)

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/03/2026

Síguenos en Google News Google News

En medio de la especulación por la deflagración ocurrida en Cusco, la premier Denisse Miralles realizó una conferencia de prensa, junto a otros ministros, donde dio a conocer las medidas a tomar por el gobierno de José Balcázar.

La presidenta del Consejo de Ministros dejó en claro que, a raíz de esta complicada situación, se priorizará este recurso natural para su uso doméstico y para el transporte público masivo.

Noticia en desarrollo...

Osinergmin anuncia reparación de ductos de gas en TGP: Supervisan condiciones para iniciar acciones
Lee también

Osinergmin anuncia reparación de ductos de gas en TGP: Supervisan condiciones para iniciar acciones

Minem advierte que "nadie puede asegurar" que reparación del ducto de gas natural se logre en 14 días: "Sería mentir"
Lee también

Minem advierte que "nadie puede asegurar" que reparación del ducto de gas natural se logre en 14 días: "Sería mentir"

Temas relacionados deflagración de gas Denisse Miralles gas natural transporte público uso doméstico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA