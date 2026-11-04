Donald Trump reconoce derrota de republicanos ante demócratas en elecciones de medio mandato: "Lo hicieron bien"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió acerca de los resultados de las elecciones de medio mandato, en las que su Partido Republicano sufrió una contundente derrota frente a los demócratas.

Donald Trump admite su derrota en ambas cámaras del Congreso

Los resultados de las elecciones de medio mandato en la nación norteamericana garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas y frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.

"Felicidades a los demócratas. Lo hicieron bien. Llevaban 11 años buscando esta victoria, y finalmente la consiguieron. Pero no lo veo como un golpe contra mí. Creo que hemos hecho... hemos tenido los dos años más grandes en la historia de la presidencia.", dijo Trump el martes por la noche del último martes, en una entrevista telefónica con Fox News.

En este mismo diálogo, el mandatario norteamericano reconoció el desempeño de los demócratas que consiguieron amplias victorias frente a los republicanos en los comicios.

"Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro. No debería sentirme culpable", agregó el inquilino de la Casa Blanca.

BREAKING: President Trump congratulates Democrats on their midterm victories but makes one thing clear: He does not view the results as a rejection of his leadership. "Congratulations to the Democrats. They did a good job. They've been looking for this one for 11 years, and they finally got it. But I don't view it as a hit on me. I think we've done ... We've had the greatest two years in the history of the presidency." Tune in to Fox News Channel now for live midterm election coverage November 4, 2026

Dispuesto a trabajar con los demócratas

En otra conversación sostenida con New York Times, Donald Trump manifestó su disposición a aceptar los resultados de las elecciones y planteó la posibilidad de alcanzar acuerdos con la oposición.

"Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados (...) nosotros trabajaremos con los demócratas, y bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo", señaló.

En tanto, el jefe de Estado de Estados Unidos recurrió a su cuenta oficial de Truth Social volvió a admitir la derrota de los republicanos en los comicios de medio mandato y subrayó que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese una victoria "aplastante" victoria.

Durante toda la campaña el mandatario estadounidense planteó a los votantes que estas elecciones legislativas fueran como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas.

"No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", se lee en un post.

En síntesis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre los resultados de las elecciones de medio mandato, en las que su Partido Republicano sufrió una contundente derrota frente a los demócratas.