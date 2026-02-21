Balcázar desconoce emergencia en Arequipa ante lluvias: "Nos genera indignación", afirma alcalde de Cayma

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, cuestionó que el presidente de la República, José María Balcázar, haya manifestado que desconoce la emergencia por lluvias intensas en su localidad y otras zonas de Arequipa. "Nos genera indignación", expresó.

Sobre situación crítica en Arequipa

Durante diálogo con José Poicón para Exitosa Perú, el burgomaestre se refirió a la situación crítica que viene atravesando no solo Cayma, sino también otros distritos debido a la presencia de huaicos, desborde de ríos y demás desastres; ello en el marco de una pronta llegada de el fenómeno 'El Niño Costero'.

En tal sentido, Linares brindó detalles sobre los recientes hechos que han conmocionado la región; esto incluye el fallecimiento de una adulta mayor que, fue arrastrada por un fuerte huaico. Además, mencionó a un niño de tan solo 12 años, que salvó la vida de una persona. Ante estas situaciones, el alcalde precisó que no han recibido apoyo de parte del Gobierno regional ni del Estado.

Según el alcalde, hay tres pueblos aislados, por lo que han asistido con maquinarias y puesto a buen recaudo a la población. Es así que, en Cayma se ha reportado los daños de 220 viviendas; sin embargo, en distritos como Yanahuara, se reportaron al menos 400 casas afectadas. "Tenemos aproximadamente 500 personas damnificadas", precisó.

Sobre desconocimiento de presidente

Cabe mencionar que, al momento en que el alcalde Linares fue consultado sobre el desconocimiento por parte del presidente José María Balcázar ante esta situación, atinó a expresar su indignación y fastidio; ello debido a que más allá de ser jefe de Estado, ha sido congresista y esta situación se vive cada año, volviendo a ser ignorada por parte de las autoridades.

"Nos genera indignación, yo lo digo como alcalde (...) Escuchar ayer al presidente y ver que no tiene conocimiento de lo que está pasando en Arequipa cuando tenemos muertos, hay vías afectadas, nos genera indignación, más allá de que sea presidente, él es una autoridad no es que recién ha pasado a lo político, entonces sí nos fastidia", dijo a nuestro medio de comunicación, este sábado 21 de febrero.

En conclusión, el alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, indicó que existe un permanente abandono por parte del Estado en torno a diversas problemáticas, entre ellas se encuentran los desastres por fenómenos como El Niño Costero. "Necesitamos tener un apoyo ya", precisó la autoridad.