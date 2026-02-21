Defensoría del Pueblo alerta sobre "gravedad" de intensas lluvias: Piden implementar medidas urgentes

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo se pronunció ante la presencia de huaicos provocados por intensas lluvias en distintas provincias del país. En su comunicado, hicieron un llamado a los gobiernos locales y regionales con la finalidad que implementen acciones urgentes debido a los severos daños que se vienen presentando durante los últimos días.

Supervisaron actuación de gobiernos

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución autónoma realizó una publicación en donde anuncia las acciones que se han realizado en el marco de los recientes desastres reportados en regiones como Arequipa, Ica y demás, los cuales han causado temor en la población.

"Defensoría del Pueblo alerta sobre la gravedad de los efectos de las lluvias en diversas regiones y reitera la necesidad de intervenciones articulares multisectoriales para enfrentar las emergencias y desastres", escribieron en sus redes este sábado 21 de febrero.

En tal sentido, se conoció que miembros de la Defensoría ejecutaron una supervisión de la actuación de los gobiernos locales, regionales y entidades del gobierno nacional. Según precisaron, la finalidad es garantizar una intervención coordinada y efectiva en la atención de la emergencia ocasionada por lluvias intensas.

Asimismo, resaltaron la importancia de proteger a las personas damnificadas y afectadas. Ante ello, piden la implementación de acciones de mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación en las regiones más impactadas: Arequipa, Piura, Tumbes, La Libertad e Ica.

Es así que se pudo determinar que, en las mencionadas regiones, se presentó un aumento de personas en situación de vulnerabilidad que terminaron seriamente afectadas; esto incluye a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres gestantes.

¿Qué acciones ha pedido implementar?

Cabe mencionar que, ante el escenario de la próxima llegada de El Niño Costero, previsto para marzo hasta diciembre, la Defensoría pidió implementar acciones urgentes como fortalecer los sistemas de alertas sobre peligros ante precipitaciones. Además, instaron a desarrollar un sistema de comunicación para informar a la población sobre riesgos.

También mencionaron la ejecución del presupuesto a través del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, para ejecutar acciones, haciendo énfasis en la asistencia humanitaria.

"Garantizar la operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Local las 24 horas del día, así como su articulación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), y la ejecución del Plan de Gestión Reactiva", mencionaron como parte de las acciones a tomar por los gobiernos.

En conclusión, la Defensoría del Pueblo realizó una lista de acciones urgentes que deberían implementar gobiernos locales y regionales ante la presencia de desastres provocados por las fuertes lluvias.