Samahara Lobatón y Youna paralizan TikTok tras darse tierno beso durante transmisión en vivo

La expareja continúa dando de qué hablar. Samahara Lobatón y Youna aparecieron juntos en una transmisión en vivo de TikTok en Estados Unidos, donde un juego propuesto por sus seguidores terminó en un inesperado beso que dejó a todos sus fans boquiabiertos.

El beso de Samahara Lobatón y Youna

Todo ocurrió durante un reto que Samahara Lobatón y Youna aceptaron frente a sus seguidores. Al finalizar, los influencers sellaron el momento con un beso en la boca que duró apenas unos segundos, pero suficiente para que los internautas reaccionaran de inmediato.

El clip se volvió viral, acumulando miles de reproducciones, comentarios y compartidos en TikTok e Instagram. "¡Qué lindos se ven!", "Se nota que todavía hay química" y "Esto es un momento épico" fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las redes.

Samahara Lobatón y Youna en EEUU

El viaje de Samahara Lobatón a Estados Unidos no pasó desapercibido y su encuentro con Youna ha generado todo tipo de especulaciones sobre una posible reconciliación.

Desde el aeropuerto, donde fue recibida por su expareja, hasta salidas a bares y transmisiones en vivo, la dupla mostró complicidad y alegría frente a las cámaras, despertando la atención de sus seguidores.

No todos ven con buenos ojos este acercamiento. La periodista Magaly Medina cuestionó las intenciones de Samahara Lobatón y advirtió que este "jueguito" podría ser peligroso, considerando su historial explosivo y la posibilidad de reavivar viejas heridas.

"No creo que se haya tomado un vuelo solo para ganar likes y plata en TikTok", expresó la conductora de Magaly Tv, La Firme.

No obstante, Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, también viajó a Estados Unidos, y muchos interpretan que habría dado su visto bueno a una posible reconciliación.

Incluso, durante uno de los lives, Youna se dirigió a ella diciendo: "Suegra, saluda", a lo que Melissa Klug respondió con humor: "Soy violinista", desatando risas entre los seguidores.

Pese a todas las especulaciones, ambos han dejado claro que sus 'coqueteos' forman parte de contenido para redes sociales. Días antes del viaje, Samahara Lobatón aseguró que no retomará la relación sentimental con el joven barbero: "Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año".

Así, el tierno beso protagonizado por Samahara Lobatón y Youna durante una transmisión en vivo por TikTok volvió a encender las redes sociales, dejando en evidencia la fuerte conexión que mantienen como expareja y padres.