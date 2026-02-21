RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Continúa su agenda

José Balcázar continúa con reuniones: Recibió en Palacio de Gobierno a Hernando de Soto

El presidente José Balcázar sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el economista Hernando de Soto. Previamente, el mandatario tuvo un encuentro con los representantes de la SNI.

José Balcázar se reúne con Hernando de Soto
José Balcázar se reúne con Hernando de Soto (Presidencia)

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/02/2026

El presidente José María Balcázar viene cumpliendo con lo prometido, sostiene reuniones con líderes políticos y expertos para consensuar y hablar sobre temas económicos, seguridad y las elecciones. En ese sentido este sábado 21 de febrero tuvo un encuentro con el economista Hernando de Soto. 

Temas tratados

A través de las redes sociales de la Presidencia de la República se informó que en su tercer día en el cargo el mandatario recibió en Palacio de Gobierno de Soto para un diálogo sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros. 

"El presidente de la república, José María Balcázar, recibió en Palacio de Gobierno al economista Hernando de Soto. Durante la reunión, dialogaron sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros, con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional", señala la publicación.

Según la plataforma oficial de visitas a Palacio de Gobierno, la reunión se dio por 20 minutos y culminó con una fotografía en el que se observa al jefe de Estado junto al economista tomados de las manos, en un gesto de unidad. Este encuentro se da mientras se espera que el presidente pronto tome juramento a su nuevo gabinete de ministros.

Horas antes, se informó que el presidente se reunió en horas de la mañana con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, así como con los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

"Este encuentro tuvo como fin garantizar la continuidad del diálogo con los sectores productivos y priorizar temas de interés común en favor del desarrollo económico del país", explicaron desde las redes sociales de la Presidencia.

Gobierno descarta indulto para Pedro Castillo

La noche del último viernes 20 de febrero, la Presidencia de la República del Perú publicó un comunicado en el que descartó tajantemente la existencia de algún tipo de gracia presidencial, como el indulto o amnistía, en la agenda a favor de personas procesada o condenadas. 

El mensaje, firmado por el presidente interino José María Balcázar Zelada, busca despejar las especulaciones que se habían generado en los últimos días sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señala el comunicado.

