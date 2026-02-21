¡Hasta 8 horas SIN LUZ! Anuncian corte de servicio eléctrico el 24 y 25 de febrero: Distritos afectados

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuáles serán las regiones del país que se verán afectadas con el corte del servicio eléctrico programado para el 24 y 25 de febrero, de acuerdo al último reporte de Hidrandina.

Motivo del corte de luz el 24 y 25 de febrero

¿Anuncian corte de luz masivo? A través de su página web, Hidrandina, empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, reveló que ejecutará una nueva jornada de acciones necesarias para seguir garantizando un servicio de calidad y su continuidad sin más contratiempos e inconvenientes a futuro.

Entre las labores que realizará la institución están trabajos de mantenimiento de redes en media tensión, como podado de árboles, cambio de estructuras, reubicación u otras acciones necesarias. En ese marco, exhorta a los usuarios a estar atentos a la información sobre los horarios programados y tomar medidas preventivas en lo que dura el corte de luz el 24 y 25 de febrero.

Sin servicio eléctrico el 24 de febrero

De acuerdo al reporte de Hidrandina, el corte de luz el martes 24 de febrero se dará de la siguiente forma:

En Áncash

En Nuevo Chimbote desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en: Primero de Mayo (Mz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, O, P, R, S); Conjunto Habitacional: Villa Romero, sector La Perla, Los Pantanos de Villa María, Tres de Octubre, Urb. Buenos Aires.

En Cajamarca

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en: Av. El Maestro, cuadras 1, 2, 3 y 4; Av. Mario Urteaga, cuadras 1 y 2; Av. Los Héroes, cuadras 1 y 3; Jr. Ayacucho, cuadras 6, 7 y 8; Jr. Cinco Esquinas, cuadra 7; Jr. Jose Sabogal cuadra 12; Jr. El Inca cuadras 1, 2, 3 Y 4; Jr. Amazonas cuadras 11 y 12; Jr. Amalia Puga cuadra 12; Jr. Progreso cuadras 1 y 2; Jr. Elías Horna cuadra 1; Pasaje Esperanza cuadra 1; Pasaje La Colmena cuadra 1; y Urbanización Cajamarca Mz. A.

Sin luz el miércoles 25 de febrero

La Libertad

Distrito de Víctor Larco desde las 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en: Balneario Buenos Aires Sur: Av. Bolivia cdra. 3; Av. Lima cdra. 4; Av. Manuel Seoane cdras 2, 3; Jr. Lima cdra. 3; Av. Santa Rosa cdra. 2; Ca. 3 de Octubre cdra. 3; Ca. Antonio Mathey cdras 4, 5; Ca. Callao cdra. 4; Ca. Hermanos Pinzon cdra. 4; Ca. Lima cdras 3, 4; Ca. Piura cdras 1, 2,3; Ca. Salaverry cdras 1, 3; Ca. Santa Rosa cdras 3, 4; Jr. Santa Rosa cdras 2, 3, 4; Pje Lima cdras. 3, 4; Jr. Salaverry cdras 1, 3.

Trujillo desde las 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en Barrio El Molino: Ca. Coronel Gómez cdra. 04, 05; Av. América Norte cdra. 05, 06; Av. El Ejército cdra. 10, 11, 12; Pje. O'Donovan cdra. 03, 04, 05; Ca. Cecilio Cox cdra. 03; Pje. Llave cdra. 1.

Áncash

Nuevo Chimbote desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.: Sectores de Villa San Luis I Etapa (Mz A, B, I y J); UPIS Villa San Luis II Etapa (Mz. C, D, E, A1, B1, F1, I1, J1, L1 y M1), AA.HH. Villa Municipal, AA. HH. Unión del Sur, AA. HH. Las Brisas del Mar I Etapa, Sector Pampa de Atahualpa, Urb. Garatea Mz 52, AA. HH. Las Delicias, Parque Industrial.

Mientras que en Cajamarca el corte se dará el 25 de febrero desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m. en las zonas que se indican en la imagen:

Corte de luz en Cajamarca.

Es así como Hidrandina anunció que ejecutará interrupciones programadas del servicio eléctrico en distritos de las regiones La Libertad, Áncash y Cajamarca los días 24 y 25 de febrero.