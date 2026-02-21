Minsa lanza campaña GRATUITA para descartar cinco tipos de cáncer: ¿Dónde y hasta cuándo?

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que continúa con su campaña gratuita para descartar cinco tipos de cáncer. Los tamizajes están dirigidos a toda la ciudadanía, sin importar su tipo de seguro, a nivel nacional. Conoce hasta cuándo será esta iniciativa.

Campaña gratuita por despistaje de cáncer

Con el objetivo de salvar vidas y promover la salud preventiva en la población, se dio a conocer que todos los ciudadanos tendrán acceso gratuito a los exámenes de detección temprana de cáncer en los establecimientos de salud del Minsa a nivel nacional, con solo mostrar su documento de identidad (DNI) para su debida identificación.

Con solo ese documento, se verán beneficiados de la campaña para acceder a los servicios, indistintamente de los tipos de seguro médico que cuenten, ya sea SIS, EsSalud, seguro privado o incluso si no tienen ninguno; y sin necesidad de referencia médica.

Esta iniciativa se maneja bajo el lema 'El cáncer no avisa' y, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), se les permitirá acceder a tamizajes para la detección temprana de las siguientes neoplasias, desde el 1 hasta el 28 de febrero:

Cáncer de cuello uterino: prueba molecular de VPH, PAP e IVA.

prueba molecular de VPH, PAP e IVA. Cáncer de mama: mamografía bilateral.

mamografía bilateral. Cáncer de próstata: prueba de PSA para hombres.

prueba de PSA para hombres. Cáncer de colon y recto: test de sangre oculta en heces.

test de sangre oculta en heces. Cáncer de piel: examen clínico especializado.

¿Dónde se realizará la campaña de despistaje?

A través de esa campaña gratuita, el Minsa reafirma su compromiso con la prevención y control del cáncer y garantiza la atención digna y oportuna a los pacientes que viven con esta enfermedad. Además, recuerda que en Perú se registran 73 mil casos de cáncer que afectan por igual a varones y mujeres, y es una de las principales causas de mortalidad prematura.

Para resolver dudas sobre los puntos de atención y requisitos, el Ministerio de Salud reveló que pueden comunicarse sin costo alguno a la Línea 113, opción 3, disponible las 24 horas del día. Durante la campaña, los profesionales de salud también brindan consejería personalizada sobre estilos de vida saludables para prevenir el cáncer.

Asimismo, para consultar el listado de establecimientos de salud a nivel nacional donde podrás realizarte estos exámenes de despistaje de forma gratuita, puedes hacer CLIC al siguiente LINK.

Es así como el Minsa anunció que sigue con su campaña gratuita de descarte de cinco tipos de cáncer en los establecimientos de salud a nivel nacional hasta el sábado 28 de febrero. Los interesados en los tamizajes solo deben acercarse con su DNI.