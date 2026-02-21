Hallan cuerpo de rescatista desparecido tras ser arrastrado por caudal del río Rímac

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cuerpo del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela fue hallado sin vida durante la tarde de este sábado 21 de febrero tras las intensas labores de búsqueda por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú y bomberos voluntarios. La noticia fue confirmada por la PNP.

PNP confirma hallazgo de cuerpo

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del valeroso suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela durante la tarde de este sábado 21 de febrero. Ello, luego de que se continuarán con las labores de rescate luego de que el bomberos fuera arrastrado por el fuerte caudal del río Rímac.

#𝐋𝐢𝐦𝐚 | 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 🕊️🇵🇪

La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐡𝐮𝐞𝐥𝐚, quien perdió la vida en el cumplimiento... pic.twitter.com/82yMwbhaDP — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

Noticia en desarrollo...