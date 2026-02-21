RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Lo último

Hallan cuerpo de rescatista desparecido tras ser arrastrado por caudal del río Rímac

El cuerpo del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela fue hallado este sábado 21 de febrero tras intensas labores de búsqueda. Ello, tras ser arrastrado por el río Rímac por intentar salvar la vida de un perrito.

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El cuerpo del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela fue hallado sin vida durante la tarde de este sábado 21 de febrero tras las intensas labores de búsqueda por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú y bomberos voluntarios. La noticia fue confirmada por la PNP.

PNP confirma hallazgo de cuerpo

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del valeroso suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela durante la tarde de este sábado 21 de febrero. Ello, luego de que se continuarán con las labores de rescate luego de que el bomberos fuera arrastrado por el fuerte caudal del río Rímac.

 

Noticia en desarrollo...

Fuerte incendio en Villa El Salvador: Más de 10 unidades atienden la emergencia HOY, 21 de febrero
Lee también

Fuerte incendio en Villa El Salvador: Más de 10 unidades atienden la emergencia HOY, 21 de febrero

Abogado de joven que presuntamente atropelló a deportista Lizeth Marzano: "Descartado que estaba ebrio"
Lee también

Abogado de joven que presuntamente atropelló a deportista Lizeth Marzano: "Descartado que estaba ebrio"

Temas relacionados Bomberos cuerpo hallado rescate

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA