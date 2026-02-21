Hallan cuerpo de rescatista desparecido tras ser arrastrado por caudal del río Rímac

Lo último
21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/02/2026
El cuerpo del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela fue hallado sin vida durante la tarde de este sábado 21 de febrero tras las intensas labores de búsqueda por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú y bomberos voluntarios. La noticia fue confirmada por la PNP.
PNP confirma hallazgo de cuerpo
La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del valeroso suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela durante la tarde de este sábado 21 de febrero. Ello, luego de que se continuarán con las labores de rescate luego de que el bomberos fuera arrastrado por el fuerte caudal del río Rímac.