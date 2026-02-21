Línea Amarilla continúa cerrada por búsqueda de rescatista que fue arrastrado por el río Rímac, informó Lima Expresa

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Expresa informó a la ciudadanía que, la vía expresa Línea Amarilla, con sentido a Lima, ha sido cerrada nuevamente debido a que, en horas de la mañana, se han reanudado las labores de búsqueda del rescatista Patrick Ospina, quien fue arrastrado por el río Rímac al intentar salvar a un perrito.

Emite comunicado

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la empresa realizó la publicación de un comunicado en donde brindan detalles de la medida tomada con la finalidad de contribuir al rescate del efectivo de la Policía Nacional, que lleva más de 24 horas desaparecido.

"Debido a que continúan las labores de rescate de un efectivo de la Policía Nacional del Perú en el río Rímac, a la altura del Puente Ejército, la vía expresa Línea Amarilla, con sentido a Lima, ha sido cerrada para el tránsito vehicular", escribió en su comunicado publicado este sábado 21 de febrero.

En tal sentido, precisaron que el cierre de dichos accesos se encuentra a cargo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, se encuentran en la zona desde tempranas horas de este sábado. Según se conoció, tanto policías como miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se encuentran realizando dicha búsqueda a la altura del puente El Ejército.

Ante esta medida, Lima Expresa hizo un llamado a la ciudadanía con la finalidad de que tomen las precauciones correspondientes debido a dicho cierre temporal. Asimismo, pidió mantenerse informados para cualquier actualización.

🚨Hoy, 21 de febrero, continúa el cierre de la vía expresa #LíneaAmarilla con sentido a Lima para que la PNP continúe con las labores de rescate. pic.twitter.com/x3OV1FOwl6 — Lima Expresa (@LimaExpresa) February 21, 2026

Trabajo coordinado por parte de autoridades

Cabe mencionar que, esta mañana, se reiniciaron dichas labores con la finalidad de dar con el paradero de Patrick Ospina Orihuela, debido a que aún permanece desaparecido tras su intento de rescatar a un perrito que se encontraba en el río Rímac. En declaraciones a nuestro medio, el brigadier Jorge Canal, quien se encuentra a cargo de la búsqueda, brindó detalles del trabajo que realizarán los efectivos de rescate.

"Como Cuerpo de Bomberos lo que estamos haciendo desde tempranas horas de la mañana, es hacer nuevamente la visualización de la rivera del río desde el Puente hasta la desembocadura en el Callao", dijo a nuestro medio, este sábado 21 de febrero.

Canal precisó que el trabajo se está realizando de manera coordinada junto a la Municipalidad de Lima y San Juan de Lurigancho; las autoridades municipales han efectuado la entrega de drones con la finalidad de ayudar en dicha búsqueda en los puntos "ocultos" del río Rímac.

De esta manera, se conoció parte de las medidas que se vienen tomando desde distintas instituciones en colaboración con la búsqueda del suboficial Patrick Ospina. Su familia espera su pronto hallazgo.