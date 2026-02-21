Congresista Lucinda Vásquez fallece a los 67 años: Parlamento expresa sus condolencias

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La congresista de la República, Lucinda Vásquez Vela, integrante de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo -Bloque Magisterial, falleció a los 67 años. Así lo informó el Congreso, que envió un mensaje a los seres queridos de la parlamentaria ante su sensible fallecimiento.

Parlamento confirmó fallecimiento

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Parlamento realizó una publicación en donde anunció la noticia. En este mensaje, expresan sus condolencias a los familiares de la parlamentaria que, ya se encontraba delicada de salud.

"El Congreso de la República expresa sus condolencias a los familiares y seres queridos de la congresista Lucinda Vásquez Vela por su sensible fallecimiento. Que en paz descanse", escribieron en sus redes sociales, este sábado 21 de febrero.

Colegas se pronuncian

Es así que, luego de confirmarse el deceso de la parlamentaria, sus colegas rápidamente se han pronunciado, lamentando la noticia y pidiendo que su familia encuentre consuelo. Así fue el caso del legislador José Cueto, quien también usó sus redes sociales para expresar sus condolencias.

"Con profundo pesar expresamos nuestras más sentidas condolencias por la partida de Lucinda Vásquez Vela, congresista de la República. Nuestras oraciones y solidaridad con su familia, amigos y seres queridos en este momento difícil. Que en paz descanse", escribió.

