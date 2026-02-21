RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Siniestro ocurre esta tarde

Fuerte incendio en Villa El Salvador: Más de 10 unidades atienden la emergencia HOY, 21 de febrero

Se reporta un incendio de grandes proporciones en la calle Los Artesanos cruce con Los Formones en la zona Parque Industrial en Villa El Salvador. Más de 10 unidades de bomberos intentan apagar el siniestro.

Incendio en Villa El Salvador hoy, 21 de febrero
Incendio en Villa El Salvador hoy, 21 de febrero (Composición Exitosa)

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Un incendio de grandes magnitudes se reporta durante la tarde de este sábado 21 de febrero a la altura de la calle Los Artesanos cruce con Los Formones , en la zona conocida como Parque Industrial en el distrito de Villa El Salvador. El Cuerpo General de Bomberos ha trasladado, al momento, 13 unidades para mitigar la extensión del fuego hacia otras áreas del emporio comercial. 

Incendio de grandes proporciones en VES

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) el inicio del siniestro habría iniciado alrededor de las 01:12 de la tarde de este sábado 21 de febrero en la calle Los Artesanos cruce con la calle Los Formones en Villa El Salvador.

De acuerdo a videos compartidos por usuarios de redes sociales, al lugar se trasladaron camiones cisterna de la municipalidad del distrito con el fin de ayudar a apagar las llamas del incendio. 

El origen del siniestro aún no ha sido confirmado, sin embargo, según el reporte del CGBVP se trataría de un almacén de productos inflamables que han propiciado la extensión de este incendio hacia otros locales contiguos.

Reporte del Cuerpo de Bomberos
Reporte del Cuerpo de Bomberos

Balcázar desconoce emergencia en Arequipa ante lluvias: "Nos genera indignación", afirma alcalde de Cayma
Lee también

Balcázar desconoce emergencia en Arequipa ante lluvias: "Nos genera indignación", afirma alcalde de Cayma

Noticia en desarrollo...

 

Minsa lanza campaña GRATUITA para descartar cinco tipos de cáncer: ¿Dónde y hasta cuándo?
Lee también

Minsa lanza campaña GRATUITA para descartar cinco tipos de cáncer: ¿Dónde y hasta cuándo?

Temas relacionados Bomberos incendio Villa El Salvador

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA