Fuerte incendio en Villa El Salvador: Más de 10 unidades atienden la emergencia HOY, 21 de febrero

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes magnitudes se reporta durante la tarde de este sábado 21 de febrero a la altura de la calle Los Artesanos cruce con Los Formones , en la zona conocida como Parque Industrial en el distrito de Villa El Salvador. El Cuerpo General de Bomberos ha trasladado, al momento, 13 unidades para mitigar la extensión del fuego hacia otras áreas del emporio comercial.

Incendio de grandes proporciones en VES

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) el inicio del siniestro habría iniciado alrededor de las 01:12 de la tarde de este sábado 21 de febrero en la calle Los Artesanos cruce con la calle Los Formones en Villa El Salvador.

De acuerdo a videos compartidos por usuarios de redes sociales, al lugar se trasladaron camiones cisterna de la municipalidad del distrito con el fin de ayudar a apagar las llamas del incendio.

El origen del siniestro aún no ha sido confirmado, sin embargo, según el reporte del CGBVP se trataría de un almacén de productos inflamables que han propiciado la extensión de este incendio hacia otros locales contiguos.

Reporte del Cuerpo de Bomberos

Noticia en desarrollo...