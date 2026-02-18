RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Coordinan acciones

Alarma en Ica tras intensas lluvias: Desborde de río provoca inundación y afecta diversas viviendas

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que las autoridades locales se encuentran coordinando las acciones correspondientes para brindar atención a las familias afectadas.

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 18/02/2026

En Ica, el desborde de un río generó severos daños a viviendas del distrito Ocucaje. Según se conoció, este hecho se generó debido a las intensas lluvias en la región, presentadas durante los últimos días. Al respecto, se presentó tránsito interrumpido.

Serios daños en viviendas y cultivos

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) - INDECI realizó varias publicaciones en donde brindó detalles sobre este hecho, el cual ha causado temor y alarma en la población de Ica, debido a la fuerza de las aguas del mencionado río.

"El 17/2 a consecuencia de las lluvias intensas se produjo una inundación por desborde del río Ica que causó daños a vía vecinal, canal de riesgo y cultivos en el distrito Ocucaje, provincia y departamento de Ica", escribieron en su publicación realizada el último martes 17 de febrero.

Según precisó el COEN, a raíz del desborde del río Ica, las autoridades locales de la Municipalidad distrital se encontrarían realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Además, se ejecutarían las coordinaciones correspondientes con la Agencia Agraria.

Esto último, con la finalidad de brindar la atención adecuada a los afectados, de acuerdo a sus competencias. Los ciudadanos del distrito de distrito Ocucaje, provincia y departamento de Ica, se han visto seriamente afectados debido a que el desborde del río Ica causó daños al canal de riesgo y cultivos.

Caso similar en otras zonas

En otro momento, precisaron que ante las intensas lluvias en el distrito Los Aquijes, Ica, las autoridades están coordinando la entrega de ayuda humanitaria para las personas afectadas. De acuerdo a la imagen compartida por el COEN, se puede visualizar los severos daños hacia las viviendas aledañas.

Asimismo, informaron que se produjo una inundación por desborde del río Ingenio en el distrito Changuillo, provincia de Nasca; esto generó daños en la carretera, puente, servicios básicos, canal de riesgo y cultivos. En este caso el tránsito es interrumpido y no existe ruta alterna. Estas afecciones también se presentado en el distrito de Parcona.

En conclusión, las intensas lluvias se encuentran generando desborde de ríos y hasta inundaciones en varias zonas de Ica; ante ello, las autoridades estarían realizando coordinaciones para brindar ayuda a las familias que se han visto perjudicadas tras los daños a sus viviendas, cultivos y demás.

