Presidente Balcázar afirmó que desconoce grave situación en Arequipa ante lluvias intensas: "Recién me entero"

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, fue consultado sobre los recientes desastres que se vienen reportando en distintas zonas de Arequipa, producto de la presencia de intensas lluvias; sin embargo, su respuesta causó asombro, debido a que aseguró desconocer esta situación.

Balcázar desconoce realidad de Arequipa

Mediante declaraciones para un medio local de Arequipa, el jefe de Estado indicó que recién tomaba conocimiento sobre los severos daños que se vienen presentando en distritos como Cayma, Yanahuara, Cercado y otros ante estas precipitaciones.

Es así que, en un primer momento, el presidente Balcázar expresó "su solidaridad" hacia la población arequipeña, señalando que durante la entrevista se encontraba rumbo a las instalaciones de Palacio de Gobierno para mantener reuniones que abarcan otros temas, pero que iba a poner la problemática que ocurre en Arequipa sobre la mesa.

Ante ello, precisó que gestionaría una reunión con las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y también del Ministerio de Defensa (Mindef) con la finalidad de evaluar que acciones se podrían implementar ante esta situación catastrófica que ya ha generado la muerte una persona; se trata de una adulta mayor que fue arrastrada por un huaico.

"Mi solidaridad, voy a reunirme, en estos momentos estoy saliendo para Palacio de Gobierno, para ver con el ramo respectivo de Indeci y el Ministerio de Defensa, qué hacemos inmediatamente, ¿ya? (...) Voy a hablar con la parte administrativa de Palacio, ¿ya?, me encantaría ir de inmediatamente", dijo a Radio Yaraví Arequipa, el último viernes 20 de febrero.

Sobre posible visita a Arequipa

Balcázar se mostró cortante en cada una de sus respuestas; es así que, al ser interrogado sobre una posible visita de su parte a la provincia, este indicó que lo "hablaría" con la administrativa de Palacio de Gobierno. Según precisó, en agenda tenía una reunión con los dirigentes que protestan por el tema de la Carretera Central, por lo que al terminar este encuentro, "se volvería a comunicar" con dicho medio.

Cabe mencionar que, según indicó el jefe de Estado, ninguna autoridad local de Arequipa se ha comunicado con su persona para tocar dicho tema. Es en ese momento, donde Balcázar aseguró que recién se enteraba de la situación de riesgos ante las inminentes lluvias; ello en el marco de una próxima llegada de El Niño Costero, la cual ya ha sido anunciada por el ENFEN.

De esta manera, las declaraciones de José María Balcázar han generado indignación en la población de Arequipa, debido a que este aseguró no tener conocimiento sobre los desastres como huaicos, desbordes de ríos y otros, los cuales se están presentando en los últimos días.