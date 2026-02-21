Abogado de joven que presuntamente atropelló a deportista Lizeth Marzano: "Descartado que estaba ebrio"

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego del sensible fallecimiento de la deportista peruana Lizeth Marsano, tras ser embestida por un automóvil en San Isidro, la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó al presunto responsable de lo sucedido con la integrante de la selección nacional de apnea. Además, el abogado del joven afirmó que este no se encontraba ebrio en el momento del accidente.

Identifican a presunto autor de la muerte de deportista peruana

El pasado 17 de febrero, la campeona nacional de buceo se encontraba trotando en la avenida Camino Real, frente al ingreso al Golf de San Isidro, de pronto un vehículo aparece a toda velocidad cruzando dos carriles, sube a la vereda e impacta abruptamente contra ella, tras este choque el auto siguió su camino sin detenerse.

La atleta peruana fue auxiliada y trasladada de inmediato al hospital Casimiro Ulloa, en donde lastimosamente su cuerpo no resistió y falleció. Ahora, tres días después del hecho, gracias a las cámaras de seguridad, la Policía identificó al presunto conductor de la unidad móvil. Este fue identificado como Adrián Villar Chirinos, un joven de 21 años.

Por su parte, el abogado del joven se presentó ante el Ministerio Público para brindar su manifestación, mientras que en paralelo las autoridades continúan con las diligencias correspondientes a ley. Hay que mencionar que, el implicado en este accidente entregó el auto con el que supuestamente habría embestido a Lizeth Marsano.

Joven que atropelló a deportista no estaba ebrio

En primer lugar, en diálogo con Latina Noticias, Jefferson Moreno, abogado de Villar Chirinos dio a conocer que su patrocinado venía de una salida que había tenido con su pareja y que tras el hecho fue sometido a un centro médico al sufrir un cuadro de shock.

"Él venía de cenar con su enamorada porque ya había dejado a sus acompañantes y se dirigía a su casa (...) sucedido el hecho ha sufrido un shock, se ha dirigido de inmediato a su casa, ha sido internado en una clínica y apenas le han dado de alta, lo primero que ha hecho es buscar un abogado para ponerse a disposición de la Fiscalía", manifestó.

Además, un dato relevante vertido por la defensa legal del implicado fue que su defendido se sometió a un examen de dosaje etílico en el que se descartó que en el momento del presunto accidente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

"De hecho en la propia clínica le hicieron un dosaje etílico. Así que es descartado que él estuvo en estado de ebriedad. No ha sido nada parecido a eso", sostuvo el letrado.

Como vemos. tras identificarse al joven que presuntamente atropelló a la deportista Lizeth Marzano su abogado aseguró que el implicado no se encontraba en estado de ebriedad durante el accidente.