Falleció Dora Narrea Valdivia, la primera mujer peruana en postular a la presidencia del país

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú despidió este último 11 de agosto a Dora Narrea Valdivia, la primera mujer en postular a la Presidencia de la República. La abogada y dirigente social falleció a los 82 años en su residencia de Chorrillos, dejando un legado que trasciende los resultados electorales.

Su candidatura en 1990, aunque obtuvo apenas el 0.27% de los votos, abrió un camino simbólico y político para la participación femenina en la más alta contienda nacional.

Una postulación histórica

Narrea inscribió su candidatura bajo el nombre de Dora Narrea de Castillo, representando al partido Unión Nacional Odriísta (UNO), fundado por el expresidente Manuel Odría. Su participación se dio en un contexto marcado por la crisis económica, el terrorismo y la competencia de figuras de gran peso como Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, quien finalmente se llevaría la victoria para ese año.

Aunque quedó en octavo lugar con poco más de 21 mil votos, su presencia en la cédula electoral fue histórica: por primera vez una mujer aspiraba al sillón presidencial en el Perú, más de tres décadas después de que las mujeres conquistaran el derecho al voto en 1955.

Reconocimiento y legado

Su hijos, Alberto y Enrique Castillo Narrea, quienes confirmaron el deceso, destacaron la que la postulación de su madre marcó un hito para las mujeres y dejaba este mundo en sintonía con otros eventos mundiales importantes.

Hijos de Dora confirmaron la noticia de la partida.

Treinta y seis años después de aquella postulación, su figura cobra mayor relevancia en un país donde una mujer, Keiko Fujimori, ha sido elegida presidenta. El Jurado Nacional de Elecciones reconoció oficialmente a Narrea como la primera candidata presidencial femenina en la historia del Perú, un antecedente que hoy se recuerda como la primera piedra en la ruta hacia la igualdad en el acceso al poder.

Trayectoria social y cultural

Más allá de la política, Dora Narrea tuvo una activa participación en el ámbito cultural y social. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Panamericanas del Perú y de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, donde recibió elogios de personalidades como Chabuca Granda.

También incursionó en la literatura con la novela Un romance en San Ramón de Pangoa, publicada bajo el seudónimo Catalina Ivanoff, en la que narró la lucha de un líder indígena contra las imposiciones de colonos.

La muerte de Dora Narrea Valdivia no solo marca el adiós a una abogada y dirigente política, sino a una pionera que abrió un camino en la historia electoral del Perú. Su candidatura en 1990, aunque simbólicamente pequeña en votos, tuvo un impacto trascendental en la representación femenina en la política nacional.