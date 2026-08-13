Michelle Alexander pone en su sitio a trabajador de su productora tras denuncia de actriz: "Qué asco me das"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Alexander decidió pronunciarse tras la denuncia de una actriz contra un trabajador de su productora, Del Barrio Producciones. La empresaria puso en su sitio al señalado y explicó qué medidas tomó la empresa luego de conocer la situación que involucraba al integrante de su equipo.

Michelle Alexander rompe su silencio

La polémica comenzó luego de que una joven actriz denunciara a un trabajador de Del Barrio Producciones por un presunto "casting privado". El caso generó comentarios en el ambiente artístico y llevó a la productora a emitir un comunicado para fijar su posición frente a lo ocurrido.

Poco después, Michelle Alexander decidió hablar públicamente sobre la situación. La CEO de Del Barrio Producciones compartió un video en sus redes sociales y, desde el inicio, dejó claro que no pensaba guardar silencio frente a la denuncia: "Como mujer no puedo ni quiero quedarme callada".

Sobre todo este escándalo, Michelle Alexander puso el grito en el cielo y condenó duramente a quienes usan su peso o influencia para vulnerar a una mujer.

"Es asqueroso e inaceptable: usar una posición de poder para colocar a una mujer en una situación vulnerable es un abuso que no vamos a tolerar de ninguna manera. Tu cuerpo no es material de casting y tu dignidad no es negociable", manifestó.

La empresaria también aseguró que en Del Barrio Producciones existe una política de tolerancia cero frente a este tipo de situaciones. En esa línea, recordó las medidas que anteriormente tomó la productora tras la denuncia de Naldy Saldaña, relacionada con el proyecto de La Bella Luz.

¿Qué pasó con el trabajador denunciado?

Durante su pronunciamiento, Michelle Alexander también quiso aclarar un punto importante sobre Erick García Vilca. En medio de la polémica, su nombre fue relacionado con el cargo de director, pero la empresaria precisó cuál era realmente su función dentro de la productora.

"Ahora ha sucedido con Erick García Vilca, quien no es director de Del Barrio Producciones, es asistente de dirección, y ha sido retirado de inmediato, desde el día en que nos enteramos, el día lunes, de esta situación. Lo retiramos inmediatamente del lugar de trabajo. Ya no trabaja acá desde ese día", explicó.

Michelle Alexander aseguró que, apenas tomó conocimiento de la situación, la productora decidió retirar de inmediato al trabajador de sus funciones.

La empresaria también explicó por qué Del Barrio Producciones no había expuesto públicamente el caso antes. Según indicó, la decisión de hacer pública la denuncia correspondía a la propia actriz.

Asimismo, contó que tenían programada una reunión con la joven a las 3:00 p. m., pero que finalmente no se presentó. Pese a ello, Michelle Alexander aseguró que la productora mantiene su disposición de apoyarla.

"Hoy teníamos una reunión con ella a las 3.00 p. m. y no se presentó. Ha decidido hacerlo público y está bien, está en todo su derecho y desde Del Barrio la apoyamos y vamos a darle el soporte que ella necesita: psicológico, legal...", indicó.

Michelle Alexander arremete contra su extrabajador

La empresaria no dudó en dirigirse directamente a Erick García Vilca, dejando en evidencia su decepción por lo ocurrido y cuestionando que el trabajador haya aprovechado su posición de poder. "Erick García, nos has traicionado. Me da una vergüenza saber que ha trabajado acá", manifestó.

Luego, la CEO de Del Barrio Producciones cuestionó que el trabajador hubiera aprovechado la vulnerabilidad de una joven que había llegado a la productora para trabajar como extra. "Qué asco me das", sentenció Michelle Alexander al referirse al trabajador señalado.

Así, Michelle Alexander puso en su sitio al trabajador de su productora tras la denuncia de la actriz. La empresaria aclaró que Erick García Vilca era asistente de dirección, confirmó que fue retirado de Del Barrio Producciones y aseguró que la empresa está dispuesta a brindar apoyo psicológico y legal a la joven.