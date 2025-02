Bebé fallece tras presunta negligencia en parto y padre acusa a Morgue de cobrar S/ 2 mil por recojo del cuerpo

Una pareja denunció presunta negligencia por parte del personal médico del Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao, luego de que su bebé recién nacida perdiera la vida debido a descoordinaciones entre los doctores. Según relataron los afectados, la menor sufrió complicaciones a causa de demoras durante el parto. Días después, la niña falleció tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado reservado.

Julio César, padre de la bebé, afirmó que el personal del hospital se negó a atender a su esposa de inmediato y señalaron que debía ser trasladada a piso para recibir la intervención médica. Según su testimonio, el parto estaba programado para el 20 de diciembre; sin embargo, la gestante requirió atención el 14 de enero debido a un adelanto inesperado del nacimiento.

"Ellos querían que sea el 20 de diciembre, programado . Pero no acertaron, fue el 14 de enero . Cuando llegó a sala de parto, era tarde, se le había pasado la hora. Dijeron que el parto estaba programado para las 10 de la mañana , pero la subieron a piso a las 2 de la tarde. Y los médico comenzaban a discutir, porque ya estaba agonizando para morir", indicó.

El padre relató que, al nacer, su hija ya se encontraba en estado crítico y no logró respirar por sí misma. Pese a los esfuerzos del personal, su estado continuó siendo reservado y fue trasladada a UCI, donde se le intubó y recibió respiración artificial. Lamentablemente, tras permanecer internada desde el 14 de enero, la pequeña falleció el día 31 del mismo mes.

El padre también denunció que, tras el fallecimiento de su hija, la morgue le exigió el pago de 2 mil soles para entregarle el cuerpo .

"Mi esposa comenzó a llorar, ya no pudo más. Yo también tuve que hacer algo ahí, tuve que entrar a la morgue para recuperar el cuerpo, me dijeron paga 2 mil soles. Pero yo de dónde voy a sacar 2 mil soles si yo trabajo día a día, yo no tengo 2 mil soles para pagar", declaró.