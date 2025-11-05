Beca 18-2026: Conoce AQUÍ la lista de postulantes aptos y CÓMO se rendirá el Examen Nacional de Preselección

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicó los resultados de todos los postulantes a rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) que sí lograron ser admitidos. Además, la institución ha designado el local dónde se darán a cabo la evaluación este 16 de noviembre.

Conoce la lista de aptos y dónde se dará el examen

Como todos los años, Pronabec, entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu) publicó la lista de postulantes aptos para rendir el esperado Examen Nacional de Preselección, evaluación que ofrece 20,000 mil becas para estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos.

Luego de haber pasado por todas las etapas de preselección, la institución informó que, los resultados de la Fase de Validación, dieron 97,528 participantes aptos para rendir el ENP y 6,062 no aptos para tal evaluación. Durante este 2025, Beca 18 alcanzó un récord histórico obteniendo más de 100,000 postulantes para acceder a tal beneficio.

Para conocer si eres uno de los seleccionados.

Ingresa al siguiente LINK oficial del Pronabec Dirígete a la parte inferior de la página Ve a la sección 'Sobre el Examen Nacional de Preselección' Da click en el botón verde 'Relación de participantes aptos para rendir el ENP'

En tal relación encontrarás a los más de noventa y siete mil participantes que podrán rendir la referida prueba este domingo 16 de noviembre. Además, recientemente, la institución ha indicado que deberás revisar en tu casilla electrónica para conocer la dirección del local donde deberás rendir el ENP. El mensaje llegará a través del Sistema Integrado de Becas y Crédito (SIBEC) del participante apto, según indica la Resolución Jefatural Nº 3240-2025.

📩 ¡Atención, sobrino! Ya puedes revisar en tu casilla electrónica la dirección del local donde rendirás el Examen Nacional de Preselección de #Beca18-2026. 📝✨ ¡Prepárate para este 16 de noviembre!



Recomendaciones y cronograma oficial

Una vez hayas verificado la dirección del local asignado donde rendir la evaluación de este 16 de noviembre, deberás tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Recuerda que pasarás por un detector de metales antes de ingresar a tu local de evaluación y deberás tener el pelo recogido.

Solo está permitido el ingreso con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en FÍSICO .

. NO podrás llevar: Aparatos electrónicos (celulares, reproductor de sonido, cámara de fotos o video, grabadora o audífonos, laptop, tablet, entre otros). Tampoco cuadernos, hojas de papel.

NO acudir con bolsas, carteras, mochilas,

NO portalentes, aretes, correa, collares, pulseras, anillos, espejos, guantes, gorra. Bufanda, lentes oscuros.

NO alimentos, bebidas u otros objetos de similar naturaleza.

En caso de seas observado en alguna de estas situaciones, serás DESCALIFICADO del Examen Nacional:

No permites tu identificación

Eres suplantado por otra persona o suplantas a un participante apto al momento de registrar tu asistencia

Generas disturbios

Cometes plagios

Otros

Con la lista de aptos ya publicada desde el 4 de noviembre, el siguiente paso del proceso es el rendimiento de la prueba para este 16 de noviembre. Finalmente, el 22 de diciembre se conocerá los resultados oficiales de los 20,000 preseleccionados para Beca 18-2026.