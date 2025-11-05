¡Atención! Sedapal anuncia corte de agua para el 6 de noviembre: Revisa si tu distrito se verá afectado

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este jueves, 6 de noviembre, suspenderá temporalmente la conexión del recurso hídrico en la capital. Conoce en esta nota si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿En qué distritos no habrá agua potable?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal reportó que la interrupción del agua se realizará para ejecutar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalme para garantizar que el servicio llegue de forma saludable y sin inconvenientes a todos los hogares

En caso de que el servicio no se restablezca en el horario programado, no duden en comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000, con solo tener el número de su suministro a la mano. A continuación la lista de las zonas afectadas para que tomes tus precauciones ¡a juntar agua desde ya!

Interrupción del servicio en Santiago de Surco

Áreas afectadas: P.J. 3 de Octubre, P.J. Mateo Pumacahua.

P.J. 3 de Octubre, P.J. Mateo Pumacahua. Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Sectores 87 y 89.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Corte de agua en Villa El Salvador

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 328.

Áreas afectadas: Pachacámac, 1ra y 2da etapa, sector 1 Barrio 1, Sector 2 Bario 1, 4ta. Etapa, Asoc. Cristo de Pachacamilla, A.H. Los Portales, A.H. Naciones Unidas, A.H. Presidencia de la República, Asoc. de Vivienda El Ferroviario.

En Lima Cercado

Áreas afectadas: Urb. AVEP. 2da etapa, Urb. Las Brisas 2da. etapa. Cuadrante: Av. La Alborada, Calle García Rosell, Av. Alejandro Bertello, Calle Leónidas La Serre.

Urb. AVEP. 2da etapa, Urb. Las Brisas 2da. etapa. Cuadrante: Av. La Alborada, Calle García Rosell, Av. Alejandro Bertello, Calle Leónidas La Serre. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector 41.

Motivo: Ejecución de empalme.

También se dio a conocer que por empalme de tubería se interrumpirá el servicio de agua potable en la Av. La Alborada, calle Julio Rodavero, Av. Alejandro Bertello, calle Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita, calle Santa Francisca.

Limpieza de reservorio en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 368.

Áreas afectadas: A.H. César Vallejo. Cuadrante: A.H. Ramiro Prialé, A.H. Sr. de los Milagros, Asoc. Prop. Lotes Rúst. La Ensenada, Asoc. Prop. Lotización Chillón, Asoc. Viv. Villa Chillón Los Robles Mz. C Lot. 6, Asoc. Lot. Semi Rústica Chillón, Asoc. Parc. Semi Rústica Residencial La Ensenada. A.H. Cristo Rey, A.H. Cruz de Chillón, A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. Los Jazmines, A.H. Vista Alegre, A.H. Vista Hermosa.

Corte en San Borja

Áreas afectadas: Urb. Corpac, Urb. San Borja Sur, Urn. San Borja, Urb. San Borja Norte. Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Aviación, Av. San Borja Norte, Av. Del Parque Norte, Calle Guardia Civil.

Urb. Corpac, Urb. San Borja Sur, Urn. San Borja, Urb. San Borja Norte. Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Aviación, Av. San Borja Norte, Av. Del Parque Norte, Calle Guardia Civil. Horario de corte: Desde las 12 m. a 11:00 p.m.

Desde las 12 m. a 11:00 p.m. Sector 68.

Motivo: Ejecución de empalme.

Debido a este corte de agua programado para el jueves, 6 de noviembre, anunciado por Sedapal, se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y juntar agua anticipadamente.