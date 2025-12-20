ANP condena grave atentado contra periodista en Callao: Exigen a la PNP y Fiscalía la investigación inmediata

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que deñincuentes atacaran a balazos el vehículo de un periodista en el Callao, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (PNP) condenó el hecho y exigió a la Policía y a la Fiscalía que se dé inicio a la investigación de manera inmediata.

ANP condena ataque a periodista en Callao

La mañana de este sábado 20 de diciembre, el gremio matriz de los trabajadores y trabajadoras periodistas emitió un comunicado en sus redes sociales en donde vituperó el ataque al auto del hombre de prensa chalaco.

En tal sentido, se dirigió a la Policía y a la Fiscalía para que actúen con prontitud en la investigación con el objetivo de dar con los responsables del lamentable hecho.

"La ANP exige a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a actuar con la máxima diligencia y celeridad, desarrollando investigaciones exhaustivas que permitan identificar y sancionar a los autores materiales intelectuales de este atentado priorizando la línea de investigación vinculada a su actividad profesional, en tanto principal móvil del ataque", se lee en la misiva pública.

Además, indicó que la impunidad respecto a este tipo de situaciones "solo profundiza el clima de violencia y vulnera gravemente la libertad de la prensa y el derecho a la ciudadanía a estar informada".

Así ocurrió el ataque al periodista de Callao

El último viernes 19 de diciembre, a las 10 y 34 de la noche, el vehículo del periodista del 'primer puerto' fue atacado a balazos. Los delincuentes abrieron fuego al menos en 10 oportunidades antes de darse a la fuga.

El hecho de inseguridad se suscitó en la cuadra 13 del jirón Marañón. De acuerdo a información preliminar fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes atentaron contra la unidad móvil del comunicador.

En exclusiva con Exitosa, el hombre de prensa sostuvo que tras ser agraviado ha recurrido al uso de chaleco antibalas como medida para salvaguardar su vida e integridad.

Reveló que no es la primera vez que es víctima de amenazas y aseguró que se darían tras realizar investigaciones sobre presuntas irregularidades y malversación de fondos del exgobernador del Callao, Ciro Castillo.

En el marco en el que la inseguridad ciudadana está afectando a diversos periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó el reciente atentado contra el vehículo de un periodista en el Callao por lo que exigió a la Policía y al Ministerio Público que actúen con celeridad en las investigaciones para dar con los responsables del hecho.