Judiciales
Ciro Castillo PRÓFUGO: Hijo del gobernador niega haberse comunicado con él tras orden de arresto

Antonio Castillo Rojo, afirmó que no se ha comunicado con su padre tras la orden de detención preliminar que pesa en su contra. Denunció, además, una serie de irregularidades en el procedimiento fiscal.

Antonio Castillo sale en defensa de su padre.
21/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 21/12/2025

En entrevista exclusiva para Exitosa, Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, salió en defensa de su progenitor, en medio de la orden de detención preliminar que afronta por ser presunto líder de la organización criminal "Los Socios del Callao".

Durante su intervención para el programa "En Defensa de la Verdad", acusó a los órganos de justicia de "perseguir a una persona justa"; además, de que habría una serie de vacíos en el procedimiento que lidera el fiscal adjunto provincial Julio Cupe Gonzáles, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

