Ciro Castillo PRÓFUGO: Hijo del gobernador niega haberse comunicado con él tras orden de arresto

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista exclusiva para Exitosa, Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, salió en defensa de su progenitor, en medio de la orden de detención preliminar que afronta por ser presunto líder de la organización criminal "Los Socios del Callao".

Durante su intervención para el programa "En Defensa de la Verdad", acusó a los órganos de justicia de "perseguir a una persona justa"; además, de que habría una serie de vacíos en el procedimiento que lidera el fiscal adjunto provincial Julio Cupe Gonzáles, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao.

(Noticia en desarrollo...)