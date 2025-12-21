Indignación en Arequipa: Piden cadena perpetua para sujeto que embarazó a su hijastra de 10 años

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un lamentable caso de embarazo infantil ha conmocionado Arequipa. Un sujeto de 33 años, identificado como Royner P.H., recibió nueve meses de prisión preventiva tras ser acusado de abuso sexual contra su hijastra de 10 años, quien quedó embarazada. La Fiscalía pide cadena perpetua.

La medida fue dispuesta por la jueza de Investigación Preparatoria de Chuquibamba, María del Carmen Rendón, tras evaluar los elementos presentados por el Ministerio Público.

Sujeto atacaba sexualmente a su hijastra desde hace tres años

El reprochable hecho ocurrió en el distrito de Río Grande en la región Arequipa, cerca del valle de río Ocoño. Allí, en los últimos días, una niña de 10 años había manifestado malestares estomacales y dolores de cabeza, lo que alertó al personal de su colegio.

Luego de varios días de haberse sentido decaída, la menor se descompensó. Es ahí cuando una docente de su institución la llevó a un centro de salud, donde resultó con el impactante diagnóstico de gestación de 16 semanas, es decir, aproximadamente cuatro meses.

Según primeras informaciones judiciales, la infante había estado siendo atacada sexualmente desde hace tres años por su padrastro Royner P.H., que la había reconocido como su propia hija ante la ley.

El agresor sexual de menores Royner P.H., de 33 años, es obrero en el sector minero en Arequipa.

El sujeto le realizaba tocamientos indebidos en la vivienda donde compartían con su pareja y con otra niña, hermana menor de la víctima. En este último año empezaron las violaciones sexuales.

Tras ser conocido este hecho, el colegio de la menor lo comunicó a las autoridades y, luego de una actividad policial y por orden de Fiscalía, lograron intervenir y detener al depredador sexual en Alto Molino.

Posteriormente, se solicitó un pedido de prisión preventiva ante la jueza de investigación preparatoria de Chuquibamba. La audiencia se programó para el último jueves 18 de diciembre, pero, por pedido del abogado del acusado, la diligencia judicial para la revision del pedido de prisión preventiva se realizó este viernes 19.

Fiscalía evalúa cadena perpetua para aterrador crimen

Durante la audiencia judicial, la jueza a cargo corroboró que se configuran los supuestos judiciales para la aplicación de esta medida cohercitiva de prisión preventiva. Por ello, Royner P.H. estará recluido los siguientes nueve meses en un penal, mientras continúan las investigaciones y juicio por violación sexual de menores y tocamientos indebidos.

Especialistas en la materia adelantaron la condena que podría recibir el agresor de menores: una sanción de cadena perpetua por los agravantes en los que ha incurrido, que ha causado un daño irreparable a la menor, quien era su hija y que estaba a su cuidado.

La víctima hoy se encuentra albergada temporalmente por las autoridades y enfrentará un proceso de embarazo teniendo apenas 10 años de edad.

Sin embargo, se está a la expectativa de lo que dispondrá el Estado peruano respecto a este caso.