Estado de emergencia: Desde HOY empieza a regir la medida del Gobierno en Lima y Callao por 30 días

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hoy, domingo 21 de diciembre, hasta el 21 de enero del 2026, estará vigente el tercer estado de emergencia del Gobierno del presidente José Jerí, con la finalidad de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Como se recuerda, la extensión de la medida para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao fue oficializada con la publicación del Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, el viernes 19 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano.

PNP con apoyo de las FF. AA.

De acuerdo con lo promulgado por el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y en el Título II del Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Así como, en el "Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad", aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2023-MIMP, y el Decreto Legislativo N.º 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.

INDECI será parte del Comando de Coordinación Operativa Unificada - CCO

Según el texto, hay una modificatoria en la composición del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), establecido en el primer estado de emergencia decretado en octubre último. En ese sentido, desde la fecha también será integrado por el titular del INDECI.

"Se conforma el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú e integrado por el Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), un representante de la Fiscalía de la Nación designado por la máxima autoridad, un representante de la Presidencia del Poder Judicial designado por la máxima autoridad, el Alcalde de Lima Metropolitana como representante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y el Alcalde Provincial de la Provincia Constitucional del Callao como representante del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC). En forma facultativa se convoca al Gobernador Regional del Callao como representante del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC)", precisa el documento.

Cabe señalar que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada - CCO informará al ministro del Interior sobre los resultados obtenidos; asimismo, su informe final es elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el presidente José Jerí, Ernesto Álvarez, titular del Consejo de Ministros, y los titulares de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos y Transportes y Comunicaciones.