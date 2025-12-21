Verano inicia HOY en Perú con altas temperaturas: se esperan los 30°C y radiación será "extremadamente alta"

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Regresa el sol! A partir de las 10:03 de la mañana, hoy domingo 21 de diciembre se da inicio oficial a la estación de verano en todo el Perú, según anunció el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Conoce qué condiciones esperar y toma tus precauciones.

Extremo cuidado con niveles de radiación

Después de un clima confuso en todo el territorio nacional a vísperas del verano, esta temporada ha llegado oficialmente junto con pronósticos de intensos niveles de radiación y, según cada región, temperaturas altas.

Si bien los especialistas señalan que, durante los primeros días del verano podrían registrarse noches frescas, durante los meses de febrero y marzo podrían haber incrementos puntuales de temperatura, llegando a los 30°C.

Además, se ha generado alarma debido a la presencia de altos niveles de radiación ultravioleta que generará este verano 2025-2026. El Senamhi advirtió que, a nivel nacional, los índices UV serán "muy altos" y llegarán a "extremadamente altos".

Pronóstico del verano 2026 en todo el Perú.

Ante este fenómeno, es importante considerar adoptar medidas de protección, como el uso de bloqueador solar, gorros, lentes y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, es decir, desde las 11 a.m. hasta las 3 p.m.

El Senamhi no descarta episodios de calor intenso hacia el final de la estación.

Pronóstico del verano 2026 en la costa, sierra y selva

En el caso de la costa peruana, el Senamhi pronostica condiciones térmicas relativamente normales. En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral se llevarán la mejor parte: las temperaturas oscilarán entre los 20,4 °C y 27,5 °. En las zonas más alejadas al mar, se prevén valores entre 19,2 °C y 29,2 °C.

En la sierra peruana, las temperaturas del día y la noche se registrarán entre normales y por encima de lo normal.

Por su parte, la selva peruana tendrá valores diurnos dentro de lo habitual, pero con noches más cálidas de lo normal, sobretodo durante los primeros días.

¿Se registrarán lluvias de verano?

El Senamhi anunció que sí se presentarán precipitaciones dentro de lo normal en la costa y sierra norte. Sin embargo, entre fines de diciembre y primeros días de enero, es probable que ocurran eventos aislados de lluvia en Cajamarca y La Libertad.

Por ello, la Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene el estado del sistema de alerta ante El Niño Costero y La Niña Costera en condición de "No Activo" para la región Niño 1+2.

