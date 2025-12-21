Hijo de Ciro Castillo defiende a su padre: "Por ser gobernador no significa que sepa la modalidad de contratos y servicios"

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el hijo de Ciro Castillo, Antonio Castillo Rojo, rechazó que se afirme que su padre ha incurrido en actos ilícitos como gobernador regional del Callao. Según mencionó, el hecho de ostentar dicho cargo no significa que conozca la modalidad en la que se gestionan las contrataciones o servicios en el GORE.

Además, indicó que su padre ha sido víctima de una persecución desde que asumió como gobernador regional del Callao y deslizó que la vicegobernadora Edita Vargas, quien ha reemplazado al prófugo funcionario, habría estado detrás del caso y su salida del GORE.

Noticia en desarrollo...