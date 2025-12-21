RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Acusa a vicegobernadora

Hijo de Ciro Castillo defiende a su padre: "Por ser gobernador no significa que sepa la modalidad de contratos y servicios"

El hijo del prófugo Ciro Castillo, Antonio Castillo Rojo, rechazó que se afirme que su padre ha incurrido en actos ilícitos como gobernador regional del Callao. Aseguró que su cargo no implica que haya conocido cómo se gestionan contratos en el GORE.

En diálogo con Exitosa, el hijo de Ciro Castillo, Antonio Castillo Rojo, rechazó que se afirme que su padre ha incurrido en actos ilícitos como gobernador regional del Callao. Según mencionó, el hecho de ostentar dicho cargo no significa que conozca la modalidad en la que se gestionan las contrataciones o servicios en el GORE.

Además, indicó que su padre ha sido víctima de una persecución desde que asumió como gobernador regional del Callao y deslizó que la vicegobernadora Edita Vargas, quien ha reemplazado al prófugo funcionario, habría estado detrás del caso y su salida del GORE. 

Noticia en desarrollo...

