Actualidad
En medio del estado de emergencia

Gobierno pasa al retiro al jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monrroy, y otros 20 generales de la PNP

Se hizo pública la lista de tenientes generales y generales que pasarán al retiro desde el 1 de enero, destacando los generales Enrique Hugo Felipe Monrroy y Luis Alberto Lira Limo.

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/12/2025

El gobierno de José Jerí dispuso a partir del 1 de enero del 2026, el pase a situación de retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre los que destaca el actual jefe de la Región Policial Lima, Enrique Hugo Felipe Monrroy.

La sorpresiva lista publicada en la web del Ministerio del Interior (Mininter) también incluye al Gral. Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), quien desde esta última semana está encargado de la búsqueda y captura del prófugo gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, sindicado de haber sido "favorecido" con la filtración de la resolución judicial para evadir a la justicia

 

