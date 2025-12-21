Gobierno pasa al retiro al jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monrroy, y otros 20 generales de la PNP

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José Jerí dispuso a partir del 1 de enero del 2026, el pase a situación de retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre los que destaca el actual jefe de la Región Policial Lima, Enrique Hugo Felipe Monrroy.

La sorpresiva lista publicada en la web del Ministerio del Interior (Mininter) también incluye al Gral. Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), quien desde esta última semana está encargado de la búsqueda y captura del prófugo gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, sindicado de haber sido "favorecido" con la filtración de la resolución judicial para evadir a la justicia.