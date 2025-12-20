Conductores de scooters están inmersos en infracciones al reglamento de tránsito

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el Suboficial Técnico de Primera PNP, Jaime Rojas Bautista, experto en normas de tránsito, precisó que ciertos conductores de scooters están infringiendo normas de seguridad vial como el uso obligatorio de cascos y el impedimento de circular por veredas.

Inmersos en infracciones de tránsito

Los scooters, denominados bajo reglamento como vehículos de movilidad personal, cuentan con una alta presencia en diversas ciudades del mundo y Lima no es la excepción.

Debido a que cuentan con ciertas excepciones como no tener placa de rodaje, también estarían inmersos en ciertas infracciones al reglamento de tránsito que no contribuyen a una adecuada convivencia vial.

Entre las infracciones se podría encontrar el conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior a 0.5 gramos de litro de alcohol. Este acto cuenta con tres infracciones leves que están establecidos en el reglamento de tránsito.

"Ellos están obligados a utilizar las ciclovías, no las veredas. Estos señores deben circular por la ciclovía", precisó.

Como señala el experto en normas de tránsito, en teoría, este tipo de movilidad está destinado al uso para una sola persona, sin embargo, en la práctica se observa que más de un pasajero puede ir en este vehículo. "El problema se suscita cuando participan en un accidente de tránsito", precisó.

Conductores de scooters: Papeleta de infracción en marcha

El suboficial técnico precisó que ya existe una papeleta de infracción para los conductores de scooters ante la ocurrencia de una infracción a las reglas de tránsito.

Según precisó Rojas Bautista, la papeleta cuenta con un formato bastante similar al aplicado al conductor de vehículos pero cuenta con campos diferentes. En el caso de una papeleta para vehículo menor no se cuenta con el campo de número de licencia.

"Ya hay lineamientos para ellos, hay infracciones, existe un formato de papeleta de infracción para este tipo de conductores de vehículos de movilidad personal que la División de Tránsito, en la actualidad, viene poniendo en ejecución", precisó Rojas.

El artículo 333 del reglamento de tránsito precisa que se cuenta con un procedimiento para los conductores de scooters en casos como: no contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI), cuando es menor de edad, entre otros.

