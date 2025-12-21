PJ ordena PROHIBICIÓN de paseos a caballo en Centro Histórico de Lima por vulnerar protección animal

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Judicial falló en defensa animal. La Corte Superior de Justicia ordenó a la Municipalidad Metropolitana de Lima al cancelar definitivamente los tradicionales paseos turísticos a caballo en carruajes dentro del Centro Histórico de Lima.

MML deberá cancelar paseos a caballo en Plaza Mayor

Según el fallo publicado por El Comercio, la jueza Sara Meza Soria, del Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, declaró fundada una demanda de amparo contra la MML que solicita este cese por vulnerar el "deber constitucional" de protección animal.

"Constituye una práctica incompatible con el deber constitucional de protección y bienestar animal, que vulnera el derecho a un ambiente equilibrado reconocido en el artículo 2 inciso 22 de la Constitución y agrede la integridad física de estos animales considerados seres sintientes", se lee en el documento.

De esta forma, por mandato judicial, el PJ ordena a la Municipalidad de Lima a cancelar cualquier tipo de autorización, licencia o permiso a la empresa encargada del uso de caballos en paseos turísticos en la Plaza Mayor del Centro de Lima.

MML deberá cancelar paseos a caballo en Plaza Mayor de Lima.

La demanda de amparo fue interpuesta en mayo del 2022 por Sonia Córdova Araujo, presidenta del Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y Biodiversidad (Ipalema) contra la comuna capitalina.

El documento también sostiene que el uso de calesas de caballos como actividad turística implica el paso de estos animales por pavimento de concreto en épocas de sol intenso, lo que podría afectar sus articulaciones y extremidades, especialmente en tiempos prolongados y cargas pesadas.

La defensa de la Municipalidad de Lima

Durante el proceso, la MML, hoy encabezada por el alcalde Renzo Reggiardo, argumentó que cuenta con un marco normativo específico para la protección animal y que, de acuerdo con inspecciones sanitarias, los caballos se encuentran "en buen estado".

Asimismo, la Municipalidad de Lima consideró que "no existe maltrato animal", pues la práctica no vulnera el principio de protección del bienestar animal reconocido por el Tribunal Constitucional.

A pesar de la defensa de la entidad edil, la magistrada Sara Meza sostuvo que el Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Subgerencia de Salud Pública de la MML solo realizó dos inspecciones sanitarias durante el total del tiempo de operación de los paseos a caballo: una en noviembre del 2019 y otra en marzo del 2022.

Pese a ello, la demanda fue declarada fundada en primera instancia, por lo que se espera que llegue al TC ante una eventual apelación de la MML.

