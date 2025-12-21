Exdirector general de la PNP cuestiona estados de emergencia: "Son un fracaso porque no cumplen el decreto supremo"

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exdirector general de la PNP, Gral. (r) Eduardo Pérez Rocha, cuestionó la nueva ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, al aseverar que tiene poca efectividad porque trasgrede sus propias disposiciones.

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", la exautoridad policial recordó que, desde el año 2021 a la fecha, las administraciones de Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora José Jerí, han decretado 19 veces esta medida de extrema, con la finalidad de hacerle frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Fuerte crítica al estado de emergencia

Para el general en situación en retiro de la Policía Nacional del Perú, la tercera declaratoria del estado de emergencia del actual Gobierno no tendrá los resultados esperados debido a los antecedentes registrados, debido a que no se cumple una labor trascendental del dispositivo y que, a su vez, es una de las mayores exigencias de la población y es el patrullaje integrado entre la PNP y las Fuerzas Armadas.

"Son un fracaso porque no cumplen con lo que dice el decreto supremo y lo que pide toda la ciudadanía y es efectivamente que se extreme el patrullaje, vale decir, la presencia preventiva, lo que dice el primer artículo: 'se la da el estado de emergencia a la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Armada. La institución policial determinará los lugares donde se designará al personal militar en base a las estadísticas, el mapa del delito y la proliferación de puntos críticos', esto no se cumple. Es un estado de emergencia que no tendrá resultados para el beneficio de la ciudadanía", aseveró.

Sobre la suspensión de los derechos constitucionales que estable el estado de emergencia según el Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, Pérez Rocha recordó fue "letra muerta" la inviolabilidad de libertad de reunión debido a que miles de mineros se congregaron en medio de la Av. Abancay en la última semana mientras esperaban el debate del REINFO en el Congreso.

En ese sentido, también recordó que el mandatario iba a dar un balance de los resultados obtenidos en los estados de emergencia dentro de sus primeros 45 días y ante el incumplimiento de dicha promesa, asevero que no lo ha hecho "porque no lo tiene y porque son negativos".

Disposiciones del estado de emergencia para Lima y Callao

Durante la duración de la medida excepcional, continúa la suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Según el texto, hay una modificatoria en la composición del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), establecido en el primer estado de emergencia decretado en octubre último. En ese sentido, desde la fecha también será integrado por el titular del INDECI.

Vale destacar que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada - CCO informará al ministro del Interior sobre los resultados obtenidos; asimismo, su informe final es elevado a la Presidencia de la República, al Congreso de la República y al Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.

Pese a que ya son 60 días con esta medida, para el exdirector general de la PNP su implementación no tiene trascendencia por su falta de coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas, siendo la población la más perjudicada cada día por los constantes ataques delictivos que se registran en Lima y Callao.