Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia desde el penal de Chorrillos

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expremier Betssy Chávez fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, ubicado en San Martín de Porres, desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, luego de que su salud se complicara debido a la huelga de hambre seca que inició días atrás.

Su defensa legal, Raúl Noblecilla, había advertido un deterioro físico progresivo como consecuencia de lo que consideran condiciones carcelarias inhumanas y restrictivas.

En las inmediaciones del centro, un grupo de simpatizantes aguardaba desde tempranas horas de la mañana con pancartas y arengas en respaldo a la ex primera ministra.

Horas antes de su traslado, se confirmó que el Tribunal Constitucional (TC) había declarado fundado el hábeas corpus que solicitaba su liberación, aunque, hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aún no ha recibido el informe necesario para ejecutar la excarcelación.

El fallo del TC y la excarcelación

El documento emitido por el TC ordena al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema emitir de inmediato la resolución de liberación de Betssy Chávez.

Asimismo, pide al Poder Judicial dictar las medidas de comparecencia necesarias para garantizar la presencia de la investigada en el juicio que enfrentará por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Este episodio marcó un punto de quiebre en la vida política de Chávez. Tras el intento de golpe, fue acusada de rebelión en la modalidad de traición a la patria, e incluso trató de refugiarse en la Embajada de México, siguiendo el mismo camino de la familia de Castillo, actualmente asilada en ese país.

De la prisión preventiva a la libertad inmediata

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Chávez, por lo que fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Inicialmente, la medida tenía un plazo determinado, pero fue ampliada en diciembre de 2024, prolongando su permanencia en prisión.

Sin embargo, con este nuevo fallo, el Tribunal Constitucional revocó la extensión de la medida y ordenó que Chávez recupere su libertad en las próximas horas.

De esta manera, la ex primera ministra dejará de cumplir la prisión preventiva y enfrentará el proceso en libertad, bajo comparecencia con restricciones.

Mientras tanto, la salud de Betssy Chávez sigue bajo observación en el Hospital Cayetano Heredia, donde recibe atención médica de urgencia mientras se ultiman los trámites judiciales para su liberación.