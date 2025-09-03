Betssy Chávez: "Ningún ciudadano debe estar en prisión sin mandato vigente", señala Mag. del TC

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La decisión del Tribunal Constitucional que aprueba la salida de Betssy Chávez del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, generó polémica. Ante ello, el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, ofreció detalles de porqué el reciente fallo permitió que salga en libertad.

Sin sentencia, no debe haber prisión

En diálogo con Exitosa, el integrante del TC, señaló que la decisión tomada en torno a la excarcelación de Betssy Chávez se produjo hace más de una semana, y se justificó en el hecho de que la expremier de Pedro Castillo, no tenía un mandato de prisión preventiva vigente en su contra.

"La sentencia se votó hace más de una semana y la recolección de firmas y fundamentos de votos, es un proceso que demora. Es una decisión tomada con anterioridad. Tampoco es una sentencia que declara inocente a la señora Chávez, sino una que determina la necesidad de poner fin a la prolongación de la prisión preventiva", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, señaló que la decisión tomada en torno a la excarcelación de Betssy Chávez se produjo hace más de una semana, y se justificó en el hecho de que la expremier... pic.twitter.com/3HfSb0xJ3A — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2025

Sobre eso, el magistrado señaló que en líneas generales, ninguna persona debería estar encarcelada sin que exista una sentencia definitoria. Eso es lo que el TC consideró para darle la libertad a la política de 36 años de edad.

"El Tribunal considera que la libertad individual, sea de cualquier persona, es sagrada y no puede de ninguna manera, ningún ciudadano, sea quien fuere, estar en prisión sin un mandato de prisión vigente. Por tanto, establece un nuevo parámetro para que los jueces y fiscales tomen en cuenta ahora y para el futuro", manifestó.

TC ordenó salida de Betssy Chávez

Este miércoles 3 de setiembre, el TC dispuso que la expremier deje la prisión de mujeres de Chorrillos, luego de que el habeas corpus que presentó su defensa haya sido declarado fundado. Precisa que la investigada continuará siendo investigada por el delito de rebelión en libertad.

La documentación del tribunal ordena al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, emitir una resolución que disponga su libertad. El argumento señala que uno de los organismos del Ministerio Público, no presentó a tiempo la ampliación para su prisión preventiva, lo que rompía el marco legal.

De esta forma, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, miembro del Tribunal Constitucional, aclaró porqué se le brindó la libertad a Bettsy Chávez Chino. El letrado especificó que la libertad personal es "sagrada" y que por ello, ningún ciudadano debe perderla sin que exista una sentencia vigente que dicte lo contrario.