Política
Expresidente se pronunció

Pedro Castillo exige la liberación de Betssy Chávez tras fallo del TC: "La decisión debe cumplirse ya"

A través de su cuenta oficial de X, el expresidente Pedro Castillo se pronunció ante el fallo del Tc que dispone la excarcelación de la expremier de su gabinete, Betssy Chávez Chino.

Juicio a Pedro Castillo.
Juicio a Pedro Castillo. (Difusión)

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/09/2025

Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional (TC), el expresidente Pedro Castillo usó sus redes sociales para "exigir" que se cumpla de inmediato la libertad de Betssy Chávez: "No puede pasar ni un solo día más", expresó.

Pedro Castillo se pronuncia desde Barbadillo

Tras conocerse la disposición del TC que resuelve la excarcelación de Betssy Chávez, el expresidente Pedro Castillo usó sus redes sociales para dirigirse a las autoridades policiales y judiciales para exigir la inmediata liberación de la expremier.

"Exijo que se cumpla de inmediato la libertad de Betssy Chavez, resuelta el día de hoy por el Tribunal Constitucional. No puede pasar ni un solo día más sin hacerse efectiva su excarcelación". 

En una publicación a través de su cuenta de X, Castillo Terrones expresa que la extensión de la prisión preventiva de Chávez ha significado un hecho injusto y calificó su estadía en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos como parte de una persecución política. 

"Mantenerla retenida sería prolongar una injusticia y una persecución política. La decisión debe cumplirse ya".

La decisión del máximo intérprete de la Constitución, se da luego que declare fundado el habeas corpus presentado por Raúl Noblecilla, parte de la defensa legal de Chávez Chino. Además, se dispone que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia emita la resolución de la excarcelación.

Fallo del TC dispone excarcelación de Chávez Chino
Fallo del TC dispone excarcelación de Chávez Chino

