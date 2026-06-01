Cocodrilo sorprende en plena competencia infantil de natación en la playa y desata pánico

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un cocodrilo sorprendió al irrumpir en plena competencia infantil de natación en la playa lo que terminó desatar el pánico total en los menores de edad así como también en sus padres y asistentes. El inesperado hecho quedó registrado en diversos videos que vienen circulando en distintas redes sociales.

Cocodrilo irrumpe competencia de natación y desata terror

La mañana del último domingo, 31 de mayo, se estaba desarrollando una competencia de natación infantil en Cozumel, México, la cual estuvo muy próxima a convertirse en una tragedia luego de que padres de familia y organizadores del evento detectaron la presencia de un cocodrilo en plena playa.

Las personas comenzaron a emitir alertas tras la aparición de un ejemplar de este peligroso reptil en la zona donde se desarrollaba una carrera organizada en la isla de Quintana Roo.

De acuerdo a diversos videos publicados y compartidos en las redes sociales, el animal fue observado mientras varios niños participaban del torneo dentro del agua lo que desencadenó en la preocupación inmediata de sus progenitores, entrenadores y presentes.

Con gritos de desesperación decenas de personas avisaron a los nadadores una y otra vez exclamó: ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo!". Una de las mujeres presentes inclusive expresó: "Saquen a la niña de aquí, hay dos niñas allá", alcanza a decir una de las mujeres presentes".

Cabe señalar que, incluso a lo lejos se alcanza a observar a otras personas que practican paddleboard en el agua en Cozumel sin que se den cuenta de la presencia del reptil.

El avistamiento del cocodrilo no pasó a mayores

En uno de los videos en redes sociales también se alcanza a ver que personas a bordo de waverunners, algunos al parecer guardavidas y otros prestadores de servicios, se dedican a proteger y auxiliar a quienes estaban nadando en el momento que fue captado el cocodrilo en la isla de Cozumel.

En ese sentido, una de estas personas a bordo de un waverunner coloca su moto para proteger a los menores que estaban saliendo del agua y evitar así que el saurio intentara acercarse.

Afortunadamente todos los niños lograron ser resguardados mientras se organizaba su salida oportuna de la playa y este incidente culminó sin tener personas atacadas por el animal.

Como vemos, un cocodrilo irrumpió en una competencia infantil de natación en Cozumel, México, provocando momentos de pánico en los menores de edad, los padres de familia, organizadores del evento y en el resto de asistentes al evento.