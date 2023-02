Bomberos atendieron más de 85 incendios y 39 accidentes de tránsito en las últimas 24 horas

01/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que han atendido más de 85 incendios, 39 accidentes de tránsito y más de 37 emergencias médicas en las últimas 24 horas. Esto en el marco de las celebraciones por Año Nuevo.

En diálogo con Exitosa, el jefe de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, Mario Casaretto, detalló que las emergencias se registraron entre las 7:00 a.m. del 31 de diciembre de 2022 y las 7:00 a.m. de hoy 1 de enero de 2023. "Ha habido bastante trabajo. Hemos atendido emergencias que se pudieron haber evitado", remarcó.

También puedes leer: Villa El Salvador: Bomberos luchan contra incendio en una fábrica de colchones

En cuánto a los incendios, Casaretto lamentó que la población haga caso omiso de las recomendaciones sobre el uso indebido de productos pirotécnicos y otros objetos inflamables. "Hemos visto los globos [que se elevan con aire caliente]. Hemos atendido una emergencia, en donde quemando un muñeco, en San Juan de Lurigancho, se quemó toda una propiedad con siete vehículos adentro", sostuvo.

Indicó que, hasta el momento, no se tiene registro de víctimas mortales. "En el caso del incendio más fuerte, de San Juan de Lurigancho, gracias a Dios el propietario de la vivienda no se encontraba en el lugar. Así que no tenemos víctimas que lamentar", sostuvo.

Por otro lado, señaló que los accidentes de tránsito, que se registraron a lo largo de la madrugada, dejaron a varios heridos policontusos, que han sido derivados a los hospitales más cercanos de la capital. "Estos accidentes se incrementan y todos sabemos porqué. Creemos ser muy valientes cuando libamos licor y salir a conducir un vehículo sin saber lo que va a pasar", añadió.

Mario Casaretto resaltó la labor de los bomberos y mencionó que todas las emergencias están controladas. Pese a ello, hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el uso de pirotecnia, así como el consumo de alcohol, durante estas fechas.

También te puede interesar: Navidad 2022: Bomberos atendieron cerca de 30 incendios en Lima y Callao

Más noticias en Exitosa: