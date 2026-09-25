BTS en Lima: organizadores de concierto deben presentar plan de seguridad, desvíos y licencia del evento, señala MML

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los organizadores de los conciertos de BTS en Lima deberán cumplir una serie de requisitos de seguridad y autorización antes de la realización de las presentaciones programadas en el Estadio San Marcos, informó el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mario Casaretto.

Municipalidad de Lima se pronuncia por eventual concierto de BTS

En diálogo con Exitosa, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, explicó que los organizadores del concierto de BTS en Lima deberán presentar un plan de seguridad, solicitar un plan de desvíos y contar con la licencia correspondiente para la autorización del evento.

"Todo tiene plazos, ellos tienen que presentar su plan de seguridad, solicitar plan de desvíos, solicitar la licencia para poder ser autorizado el evento a través de las gerencias competentes en la Municipalidad de Lima", señaló Casaretto.

Asimismo, el representante de la MML precisó que el proceso involucra distintas áreas de la comuna. Por eso, el plan de desvíos deberá ser evaluado por la Gerencia de Movilidad Urbana, mientras que la autorización correspondiente estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico.

También, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres deberá emitir la resolución relacionada con las condiciones de riesgo del evento, como parte de las evaluaciones previas a su realización.

Estadio San Marcos ha recibido a diversos artistas de talla internacional

Un punto importante que destacó Casaretto es que el Estadio San Marcos ya ha recibido anteriormente a artistas de gran nivel y eventos con una importante cantidad de asistentes.

Sin embargo, remarcó que, debido a la expectativa que existe por los conciertos de BTS, será necesario prestar especial atención a las condiciones de seguridad ya que su público son principalmente adolescentes y jóvenes.

"Creo que el estadio de San Marcos ha albergado grandes artistas y gran cantidad de público que se ha podido de alguna forma manejar a través de un plan de seguridad que se establece previamente", sostuvo.

Municipalidad de Lima espera documentación para el concierto de BTS

De acuerdo a lo declarado, el representante afirmó que se encuentra a la espera de la documentación requerida para iniciar las coordinaciones con el equipo de seguridad de la empresa promotora.

"Todavía está dentro de los plazos, estamos a la espera ya de recibirlos para poder empezar a hacer el trabajo con la gente de seguridad de la promotora", puntualizó.

Finalmente, Mario Casaretto indicó que la MML permanece a la espera de recibir la documentación por parte de los organizadores de concierto de BTS en Lima.