Manchester City es declarado culpable en 115 cargos financieros por la Premier League

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La decisión fue adoptada por una comisión independiente tras un proceso disciplinario que incluyó una audiencia de 12 semanas. Las sesiones concluyeron en diciembre de 2024, luego de una investigación que se convirtió en una de las más extensas en la historia del fútbol inglés.

El expediente se inició formalmente en febrero de 2023, cuando la Premier League remitió el caso a la comisión. Las acusaciones estaban relacionadas con información financiera presuntamente inexacta sobre ingresos, patrocinios y gastos del club.

MANCHESTER CITY FUE ENCONTRADO CULPABLE DE FRAUDE 🚨



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La Premier League halló graves infracciones en 115 de las 116 acusaciones que viene afrontando el club inglés en los últimos años.



➡️ Las sanciones podrían implicar pérdida de puntos, descenso de categoría y hasta la... pic.twitter.com/IkKwC2fVgI — DSPORTS (@DSports) September 25, 2026

También se investigaron pagos efectuados a entrenadores y futbolistas, el cumplimiento de las normas de rentabilidad y sostenibilidad, las reglas financieras de la UEFA y la cooperación de la institución durante las pesquisas. Aún se desconoce cuál fue el único cargo en el que Manchester City no fue declarado culpable.

Posibles castigos deportivos

El veredicto no significa que el Manchester City haya recibido una sanción inmediata. El siguiente paso será definir las medidas disciplinarias, de acuerdo con la regla W.51 de la Premier League.

Entre las alternativas figuran una amonestación formal, multas económicas, la reducción de puntos y hasta la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés. La normativa permite aplicar una o varias sanciones, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de cada infracción.

Una eventual resta de puntos podría perjudicar la posición del club en la tabla. Sin embargo, todavía no se conoce cuántos puntos se descontarían ni desde cuándo se aplicaría la medida.

Club prepara una apelación

Manchester City ha negado las acusaciones desde el inicio de la investigación y sostiene que el procedimiento aún no ha finalizado. La institución también defendió el debido proceso seguido durante los últimos ocho años.

El club tendría la posibilidad de presentar una apelación una vez que la decisión sea publicada formalmente. La Premier League también podría intervenir en la siguiente etapa del proceso, que sería revisada por otro panel independiente.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: This are the list of punishment Manchester city may face after being found guilty of 115 Premier League charges relating to financial breaches.



1. Removed from the premier league (they will start all over from league two)



2. Strip off of all Domestic... pic.twitter.com/a0mMzufVJg — David Ornside (@David_Ornside) September 25, 2026

El caso podría generar un debate sobre los títulos obtenidos durante el periodo investigado, entre ellos las Premier League de 2011-12, 2013-14 y 2017-18. Sin embargo, el retiro de campeonatos no ha sido confirmado como una sanción aplicable.

Por ahora, el fútbol inglés espera la publicación oficial del fallo y la definición del castigo. Manchester City fue declarado culpable en 115 cargos, pero aún falta conocer las consecuencias deportivas y económicas de la decisión.