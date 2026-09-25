SISMO remece Perú HOY, viernes 25 de septiembre: conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este viernes 25 de septiembre, un nuevo sismo ha sido registrado en Perú, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce el epicentro, magnitud de este movimiento telúrico y descubre cómo actuar de manera preventiva ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en Perú, ¿cuál fue el epicentro y magnitud?

El territorio nacional está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el sismo tuvo un impacto con una magnitud de 3.3 fue registrado durante la tarde de este viernes 25 de septiembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 12:35 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 20 kilómetros al E de Torata, Mariscal Nieto - Moquegua.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0693

Fecha y Hora Local: 25/09/2026,12:35:13

Magnitud: 3.3

Profundidad: 11 km

Latitud: -17.12

Longitud: -70.66

Intensidad: II Torata

Referencia: 20 km al E de Torata, Mariscal Nieto - Moqueguahttps://t.co/3AuPuvdrb5 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 25, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0693, el evento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -17.12, longitud -70.66 y la intensidad registrada fue de nivel II en Torata - Moquegua.

@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.3 con epicentro en Torata, Mariscal Nieto - Moquegua. pic.twitter.com/uhXWLgG5Vy — COEN - INDECI (@COENPeru) September 25, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores.

¿Cuáles son las recomendaciones de Indeci ante un eventual sismo de gran intensidad en el país?

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros.

Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un temblor que tenga lugar en Moquegua u otro sector del país es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el IGP.