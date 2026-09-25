Donald Trump obsequia una estatua de águila calva a Xi Jinping durante una cena estatal en la Casa Blanca

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una cena estatal llevada a cabo en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a su homólogo chino Xi Jinping al ofrecerle una estatua de águila calva, un emblemático símbolo nacional de la nación norteamericana.

Donald Trump regala águila calva a Xi Jinping

El gesto del mandatario estadounidense fue enmarcado como un símbolo del espíritu elevado y libre de Estados Unidos. Trump explicó que el obsequio fue elaborado por un artista estadounidense y que el diseño contó con su participación y la de la primera dama, Melania Trump.

Al entregar la pieza, señaló que el águila calva representa el espíritu libre de Estados Unidos y expresó su deseo de que el mandatario chino le encuentre un lugar destacado en Pekín.

"Es un honrar para mí presentar al presidente Xi un regalo realizado por un extraordinario artista estadounidense", comentó el jefe de Estado republicano destacando la colaboración en el diseño junto a la primera dama, Melania Trump.

El obsequio se produce en un contexto donde Xi Jinping había anunciado recientemente la llegada de dos pandas gigantes a Atlanta, un movimiento considerado por el presidente chino como un signo de amistad entre los ciudadanos de ambos países.

🇺🇸🦅 TRUMP LE PRESENTA A XI UN ÁGUILA CALVA HECHA A MEDIDA



Durante la visita de Estado, Donald Trump mostró a Xi Jinping una escultura personalizada de un águila calva, símbolo nacional de Estados Unidos.



Un gesto cargado de simbolismo en medio del encuentro entre los líderes... pic.twitter.com/gthCR4Yr45 — Maibort Petit (@maibortpetit) September 25, 2026

Una cena en la que se abordaron temas de relevancia

La cena no solo fue un momento de intercambio cultural, sino también una plataforma para abordar temas de relevancia entre las dos potencias. Trump y Xi discutieron cuestiones de comercio, Taiwán y el impacto de la inteligencia artificial.

Durante un brindis, Trump aseguró que ambos líderes, a pesar de los sistemas políticos diferentes que representan, han podido cultivar una relación positiva. "Los lazos entre nuestros pueblos perduran y nunca hemos estado mejor", afirmó.

Cabe señalar que esta velada, que tuvo lugar en el Salón Este de la Casa Blanca, reunió a diversas personalidades, incluidas figuras del mundo empresarial y tecnológico. Asistieron multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk, y Sundar Pichai, así como el CEO de OpenAI, Sam Altman, quien compartió autógrafos con los asistentes.

El evento se destacó no solo por su importancia política, sino también por su apariencia, con una decoración en tonos dorados y rojos que reflejaron la solemnidad de la ocasión.

En conclusión, en el marco de una cena estatal llevada a cabo en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le entregó como obsequio a su homólogo chino Xi Jinping, un águila calva que representa el espíritu libre de la nación norteamericana.