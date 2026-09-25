Angie Jibaja revela por qué estuvo ausente en los 15 años de su hija y expone mensaje de Romina Gachoy

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de la emotiva celebración por los 15 años de Gia, hija de Angie Jibaja, la actriz rompió su silencio para contar por qué no estuvo presente en la fiesta. Además, expuso una conversación privada con Romina Gachoy, quien salió en su defensa y habló del vínculo que mantiene con la adolescente.

Romina Gachoy organizó los 15 años

Los 15 años de Gia estuvieron marcados por una celebración especial organizada por Romina Gachoy, quien ha demostrado públicamente el cariño que siente por la hija de Angie Jibaja.

Durante la fiesta, la uruguaya dedicó emotivas palabras a la adolescente y dejó en evidencia el fuerte vínculo que han construido con el paso del tiempo.

Mientras las imágenes de la celebración circulaban en redes sociales, Angie Jibaja optó inicialmente por mantenerse en silencio. Sin embargo, luego decidió pronunciarse a través de su cuenta de TikTok para explicar su ausencia y evitar que se generaran versiones sobre su relación con su hija.

La conocida 'Chica de los tatuajes' agradeció a Romina Gachoy por permitirle compartir parte de la conversación que ambas tuvieron por WhatsApp.

"Gracias a Romina por dejarme compartir tus palabras, con las personas que espero sostenga tus palabras, esas que me escribiste por WhatsApp... significaron muchísimo para mí", escribió Angie Jibaja al inicio de su publicación.

Angie Jibaja explica su ausencia de los 15

En el mensaje compartido por Angie Jibaja, Romina Gachoy dejó claro que la ausencia de la actriz no se debió a una supuesta falta de invitación por parte de Gia. Por el contrario, aseguró que la 'Chica de los tatuajes' estuvo involucrada en la organización y conoció todos los detalles de la celebración.

"Y si alguien te pregunta por qué no fuiste al cumple no des cabida a la gente mala que quiere dar a entrever como que Gia no te invitó y cosas que son falsas", señaló Romina Gachoy en el mensaje.

La uruguaya también explicó que el viaje que realizó Angie Jibaja antes del cumpleaños habría tenido como finalidad proteger a su hija del contexto que se estaba viviendo alrededor de la familia.

"Todo el mundo va a entender que si viajaste antes fue para protegerla del momento que se estaba viviendo y de toda la basura que había salido en medios y tu fin era cuidarla...", escribió.

Romina además enfatizó que nadie debía cuestionar la decisión de Angie ni el amor que siente por su hija: "Nadie tiene nada que reclamarte. Nadie es quien para juzgarte. Y menos que menos para poner en tela de juicio el amor que sentís por ella".

Finalmente, Angie Jibaja aseguró que su vínculo con Gia continúa vigente y que ambas mantienen comunicación constante. "Hoy en día mi niña y yo nos comunicamos todos los días, y ella sabe de todo lo que compartimos y vivimos, de cada detalle y de todo el amor que siempre ha estado presente", expresó.

Así, Angie Jibaja explicó su ausencia en los 15 años de su hija Gia y expuso el mensaje de Romina Gachoy, quien aseguró que su decisión estuvo relacionada con proteger a la adolescente.