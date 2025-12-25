Mario Casaretto: "Hubo muchos detenidos en Mesa Redonda y se ha decomisado productos pirotécnicos"

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los días previos a la noche buena convirtieron al centro de Lima en un verdadero caos donde miles de ciudadanos acudían a hacer sus respectivas compras. Pero las personas no solo iban en búsqueda de regalos o ropa para sus familiares, sino también de juegos artificiales para recibir las 12 a todo dar.

Sin embargo, el comercio de este tipo de productos fue restringido ya que solo una clase de ellos contaban con los permisos necesarios por las autoridades. Pese a ello, los comerciantes los ofrecían con total normalidad infringiendo las normas establecidas.

Muchos detenidos y productos decomisados

Ante este panorama, Exitosa conversó con el gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaretto, para conocer detalles de las acciones tomadas en las últimas horas.

De acuerdo a su versión, la comuna realizó diversos operativos decomisando decenas de esos productos pirotécnicos no autorizados lo cual generó hasta que algunos comerciantes sean arrestados por los efectivos de la Policía Nacional del Perú que los apoyaron.

"Lo que es Mesa Redonda y el Mercado Central, el día de ayer hubieron detenidos, se decomisaron productos pirotécnicos entre Puno y Andahuaylas y muchos se dieron cuenta que Cuzco y Miro Quesada tenían recorridos permanentes y se apostaron hacia el lado de Nicolás de Piérola, ahí se intervinieron sacos 623 unidades de chispitas mariposas, entre otros", indicaron.

Justamente, el funcionario del municipio dejó en claro que el respaldo de la PNP fue más que clave para llevar a cabo su trabajo señalando que los vendedores en un inicio no ofrecen los productos prohibidos, pero que cuentan con un stock de ellos para comerciarlos.

"Al lado de la Policía Nacional se ha hecho un trabajo excepcional en la requisa de productos pirotécnicos porque empiezan vendiéndote una sarta de cohetes, pero en su mochila tiene rata blancas, mama ratas, productos que sin altamente inflamables y podrían generarte una emergencia fuera de control", añadió.

No es hostigamiento

Para finalizar, Casaretto indicó que la Municipalidad de Lima no busca hostigar ni maltratar a los comerciantes ya que solo buscan prevenir cualquier hecho que pueda terminar en desgracia debido a la informalidad que impera en la zona.

"El cuidar Barrios Altos, Mesa Redonda no es un tema de hostigamiento al comerciante sino que es un tema preventivo", finalizó.

