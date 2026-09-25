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Distancia evidente

Ethel Pozo sepulta a Edson Dávila tras negar a Gisela Valcárcel como madrina: "Es un examigo"

Ethel Pozo sorprendió al hablar de Edson Dávila, a quien llamó "examigo", en medio de la polémica que desató el bailarín tras negar que Gisela Valcárcel haya sido su madrina.

Ethel Pozo marca distancia con Edson Dávila
Ethel Pozo marca distancia con Edson Dávila (Composición Exitosa)

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/09/2026

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Ethel Pozo protagonizó un nuevo momento comentado al hablar sin filtros sobre Edson Dávila, Gisela Valcárcel y otros rostros con los que compartió durante años en América Hoy. Durante el streaming Tampoco Tampodcast, la conductora dejó clarito que algunas relaciones cambiaron y ya no son las de antes.

Ethel Pozo marca distancia con Edson Dávila

Durante una conversación en el streaming Tampoco Tampodcast, Ethel Pozo fue consultada por varios personajes con los que coincidió durante años en televisión y tuvo que definir qué tipo de vínculo mantiene actualmente con cada uno

La dinámica parecía sencilla, pero sus respuestas terminaron llamando bastante la atención. Uno de los nombres que más sorprendió fue el de Edson Dávila, conocido popularmente como 'Giselo'.

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La conductora fue bastante directa al momento de describir su relación actual con el también exintegrante de América Hoy y no utilizó precisamente una palabra cariñosa.

"¿Melissa Paredes? Amiga. ¿Edson Dávila? Examigo. ¿Janet Barboza? La señora. ¿Christian Domínguez? En las buenas y en las malas. ¿Brunella Horna? Una bella, linda, de esas amigas que me ha dado la televisión", expresó Ethel Pozo.

Con apenas una palabra, Ethel Pozo dejó entrever que el vínculo con Edson Dávila habría cambiado considerablemente. De ser compañeros durante años en la televisión, pasó a definirlo como su "examigo", una expresión que rápidamente generó comentarios entre quienes siguen la historia de América Hoy.

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Edson Dávila niega que Gisela sea su madrina

Hace unas semanas, la relación entre Edson Dávila y Gisela Valcárcel volvió a ser tema de conversación. Si bien 'Giselo' reconoció que la conductora le brindó una oportunidad, negó que ella haya sido su madrina.

Este comentario no fue bien recibido por Magaly Medina, quien cuestionó la forma en que Giselo se refirió a la conductora y recordó el respaldo que, según señaló, recibió en sus primeros años en televisión.

"Lo que hizo Giselo a mí me pareció de una soberbia... porque aún no le ha ganado a nadie. Él era un bailarín desconocido cuando Gisela fue su madrina, lo nombró Giselo y lo puso en todos sus programas, hasta que al fin lo puso como conductor", sostuvo la conductora de Magaly TV, La Firme.

Finalmente, Magaly volvió a insistir en la importancia que, desde su perspectiva, tuvo Gisela en los inicios de Edson Dávila. "¿Qué le cuesta agradecer? Si no hubiera sido por esa madrina hoy serías un desconocido bailarín", sentenció.

Así, Ethel Pozo marcó distancia de Edson Dávila al llamarlo "examigo", mientras el conductora de América Hoy desató críticas tras negar que Gisela Valcárcel haya sido su madrina.

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