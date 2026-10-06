Senamhi emite ALERTA ROJA ante incremento de temperatura en Lima y 19 regiones más

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi activó un aviso meteorológico de alerta roja ante el incremento de las temperaturas en Lima y 19 regiones más del país, fenómeno que se presentará desde este martes 6 al viernes 9 de octubre. De acuerdo con el organismo, estas condiciones podrían tener presencia en un horario diurno en la costa y sierra peruana.

Senamhi emite advierte alerta roja y pide tomar precauciones

De acuerdo a lo anunciado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en sus redes sociales, la población tendrá un impacto en las temperaturas que se situa como una alerta roja, debido a que alcanzará a diversas zonas del territorio nacional, por lo que el organismo recomendó a la población adoptar medidas de prevención, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

Del 6 al 9 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra", enfatizó el anuncio en redes sociales.

Como parte del aviso, se precisó que estos cambios en la temperatura inician desde este martes 6 hasta el viernes 9 de octubre, por lo que la población puede tomar precauciones frente a la alerta.

¿Qué lugares están en alerta roja por el aviso meteorológico?

Los lugares que están comprendidos en el anuncio, corresponden a la costa y la sierra peruana, por lo que se engloban 20 regiones, incluyendo la capital peruana.

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Radiación ultravioleta se incrementará exponencialmente

Uno de los principales factores de preocupación durante estos días será el incremento de la radiación ultravioleta (UV). En ese sentido, el Senamhi advirtió que las condiciones meteorológicas previstas podrían favorecer mayores niveles de exposición, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar efectos perjudiciales en la piel y los ojos.

Entre las medidas preventivas se encuentran evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar bloqueador solar, emplear sombreros o gorras y usar lentes de sol con protección UV. También se aconseja mantenerse hidratado ante el incremento de las temperaturas para anticipar un golpe de calor.

Finalmente, con este anuncio de tipo alerta roja, el Senamhi advierte a la población tener en cuenta acciones de precaución por el aumento de temperaturas en Lima y 19 regiones más que se prolongarán hasta el 9 de octubre.