24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofreció movilizar ayuda a Cuba con fondos de ese organismo de las Naciones Unidas o de otros socios para enfrentar la aguda crisis que atraviesa la salud pública en la isla, según reportó la televisión estatal.

Segunda visita en La Habana

Durante su encuentro con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el marco de su segunda visita a La Habana desde que asumió el cargo, Ghebreyesus pidió al Ministerio de Salud Pública precisar el tipo de apoyo requerido ante las grandes necesidades existentes y calificó como fructíferos sus recorridos por dos hospitales pediátricos y un centro de biotecnología.

En la reunión, Díaz-Canel expuso el impacto de las restricciones energéticas y de insumos sobre el sistema sanitario, señalando que más de 100.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños, aguardan operaciones quirúrgicas y que indicadores como la mortalidad infantil pasaron de 4 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, en medio de una crisis económica y social de seis años marcada por escasez de medicinas, combustible y alimentos.

A ello se le suma la inflación y dolarización parcial; Ghebreyesus ya había advertido en marzo sobre la preocupación por sostener los servicios de salud frente a la inestabilidad energética y la geopolítica.

La OMS ofrece ayuda a Cuba frente a la crisis de salud pública



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofreció movilizar fondos de ese organismo de las Naciones Unidas para ayudar a paliar la aguda crisis que padece el sector... pic.twitter.com/6Svgsgazze — DW Español (@dw_espanol) November 24, 2026

El discurso del régimen sobre el origen de la crisis

Desde la cúpula política del Gobierno cubano, tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, centraron su diagnóstico en atribuir el colapso y las carencias del sector a lo que califican como el 'bloqueo' económico, el cerco petrolero y la política de máxima presión de la Administración de Estados Unidos.

Díaz-Canel sostuvo que las medidas coercitivas y el cerco energético impactan de forma transversal en la vida económica y social, pero golpean de manera especial a la sanidad, además de afectar la atención de embarazadas y elevar la lista de espera quirúrgica, aunque aseguró que ningún apagón ni bloqueo "apagará la esperanza" del país.

Por su parte, el ministro Portal Miranda denunció ante el titular de la OMS que las sanciones de Washington condicionan carencias materiales, restringen la cobertura de medicamentos básicos a cerca del 30 % de lo necesario y perjudican programas materno-infantiles e inmunización, llegando a calificar esa política como "genocida", pese a que la compleja situación de la isla también responde a errores en la política económica y monetaria.

El ofrecimiento de la Organización Mundial de la Salud busca canalizar respaldo externo hacia un sistema sanitario sometido a fuertes limitaciones de insumos y energía en Cuba. El contraste entre la urgencia asistencial en los hospitales y el choque político en torno a las sanciones externas marcará la concreción de esta cooperación.