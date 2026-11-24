24/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Jolín Bazán Valderrama será internado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), también conocida como Base Naval del Callao. Allí cumplirá su condena de cadena perpetua, luego de permanecer prófugo y ser capturado en Ecuador. Esta decisión se da tras su retorno al Perú, donde responderá por el secuestro y asesinato del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en el 2022.

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