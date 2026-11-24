24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero portugués Cristiano Ronaldo sigue imparable en su objetivo de alcanzar los 1000 goles oficiales y por la AFC Champions League volvió a anotar para el Al-Nassr. Con un tanto de penal, ayudó a su equipo a abrir el marcador en el encuentro ante el Al-Sadd que acabó 2 a 1 a su favor.

Un nuevo gol para 'CR7'

Al minuto 12 el 'bicho' amagó a un rival dentro del área y sufrió una zancadilla, que fue señalada como penal. Un minuto después, el ariete de 41 años se paró en frente del meta Meshaal Barsham que intentó distraerle moviendo los brazos, pero la experiencia del luso se impuso y con un remate potente marcó el 1-0 parcial.

Pese a dominar las acciones, la zaga de Al-Nassr se descuidó en una segunda jugada tras un córner y permitió que el volante Mohammed Waad entre al área y venza en el mano a mano al golero Bento. Sin embargo, la igualdad no afectó el rendimiento de los locales que siguieron con la presión en ataque.

"Cristiano Ronaldo" Por el golazo impresionante, descomunal y sensacional que convirtió en el partido del Al Nassr por la AFC Champions League. Llegó a los 987 goles el portugués pijudo. https://t.co/zmmuIxALvn — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 24, 2026

'CR7' estuvo cerca del doblete al 37', pero el tanto se eliminó por el VAR, decisión que no compartió Cristiano Ronaldo y sus compañeros. El videoarbitraje también valió para la expulsión de Waad al término del primer tiempo, por escupir a un rival por la espalda.

Para el complemento el conjunto saudí volvió a ponerse arriba en el tanteador gracias a Joao Félix, quien con una acción acrobática puso adelante a los suyos.

13 goles para el récord

Con este tanto, el 'bicho' suma 987 goles en su carrera y queda a solo 13 de los ansiados 1000 oficiales, que lo convertiría en el único jugador en alcanzar los cuatro dígitos. Esta marca podría ser batida debido a que a la temporada de su club le restan más de 20 partidos entre el torneo local y la Champions asiática.

De momento en lo que va de la temporada 2026-27, el veterano atacante luso acumula 11 goles en 14 partidos disputados. Nueve de ellos fueron por la Saudi Pro League y dos en la Champions League Elite de la AFC, resaltando que ya no marcó con su selección tras anunciar su retiro.

Con un gol de penal, Cristiano Ronaldo ayudó al Al-Nassr a vencer al A-Sadd por la Champions de la AFC. Este tanto le permite sumar 987 oficiales, quedando a solo 13 de batir los 1000.