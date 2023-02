¡Calcularon mal! Reportera deja a su camarografo en metro de España tras enlace en vivo

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Gajes del oficio! Una reportera en España se encontraba en un enlace sobre la eliminación del uso de las mascarillas por parte de la alcaldía en las estaciones del metro de Madrid.

Es así que, Sandra Mir entrevistaba y registraba el comportamiento de los ciudadanos que poco a poco van volviendo a la normalidad por la pandemia de la COVID-19 sin esperar lo que le iba a suceder minutos después.

La periodista de 'Telecinco' se encontraba en la Plaza de Castilla buscando los mejores espacios para reportar los acontecimientos de su nota, cuando de pronto, decidió subirse a un vagón.

Es en ese momento, que merodea en el lugar con los transeúntes y, en la siguiente estación, bajo raudamente; sin embargo, su compañero no pudo hacerlo y las puertas se cerraron; provocando la sorpresa de Mir.

El hecho, que fue difundido por las redes sociales del medio de comunicación en donde labora, lo título: "Cosas que pasan en el día a día, que a veces no se ven y que hoy nos ha enseñado nuestra compañera Sandra Mir".

Por tanto, la comunicadora tomó con mucho humor el hecho y "prometió subir otro más" para los internautas que comentaron el cortometraje; que causó la gracia de muchos.

"No hay nada más gratificante que miles de personas me digan que no paran de reírse con este vídeo, ¡así que mañana prometo subir otro más!"

Sin embargo, la información recopilada era de un "falso directo" para probar la locación y los equipos para la transmisión en vivo. El videoreportero contó que las personas estallaron de la carcajada y fue hasta la otra parada; empero, señaló que "jamás abandonaría su cámara".

"Las risas de todo el vagón cuando se cerraron las puertas fueron de merecer. Los que lo habían visto se lo contaban a los que no, aunque no se conocieran, y entre carcajada y despiporre llegué a la siguiente estación. Fin, jamás abandonaría mi cámara".