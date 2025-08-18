Elvis Vergara presidirá Comisión de Ética: Acción Popular rechaza designación por cuestionamientos legales

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la república Elvis Vergara asumió este lunes la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo anual de sesiones 2025 - 2026 a pesar de tener una investigación en curso por presuntos actos de corrupción en caso 'Los Niños'.

Elvis Vergara asume la comisión de Ética

Este lunes 18 de agosto, durante la elección de la Mesa Directiva e instalación de la Comisión de Ética Parlamentaria, los congresistas votaron para que el investigado por corrupción, Elvis Vergara, asuma la presidencia de esta mesa.

Los parlamentarios votaron con 9 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención. La votación fue respaldada por Rosangela Barbarán, Auristela Obando, Héctor Ventura, Nelcy Heidinger, Roberto Kamiche, Kira Alcarraz, Milagros Rivas, Pasión Dávila. El congresista Pariona Sinche votó en abstención. En la mesa se directiva lo acompañaran a Alex Paredez Gonzales en la vicepresidencia y Pasión Dávila Atanacio como secretario.

Durante su discurso indicó que no se trata de un aspiración personal sino es un cargo que los congresistas le han confiado e indica que su comisión 'marcara la ruta para devolver la confianza al Congreso'.

"Asumo esta comisión, no por una cuestión de aspiración personal sino, más bien por un mandato de los congresistas que han confiado en mí persona para poder presidir, eso me obliga tener la más absoluta pericia al momento de evaluar la composición del equipo y el actor de cada uno de ellos".

Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara

Por su lado, el partido al cual pertenece Vergara ha rechazado su elección como presidente de la mesa de Ética e indican que consideran que esta debe ser asumida por un congresista exento de cuestionamientos legales y éticos

"Esta responsabilidad debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos para preservar la imagen del parlamento y del propio partido. Aclaramos que esta decisión no ha sido consultada con el partido, por lo que corresponde a una decisión únicamente de los miembros de la representación parlamentaria", comentaron.

Acción Popular rechaza designación de Elvis Vergara

La actual elección de Vergara genera cuestionamientos al ser investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y organización criminal por favorecer licitaciones públicas encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

Este lunes 18 de agosto, el cuestionado congresista Elvis Vergara fue elegido cono 9 de 10 votos a favor para presidir la Comisión de Ética Parlamentaria en medio de su investigación por pertenecer al caso 'Los Niños'